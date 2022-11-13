「絕命律師」收結局劇本吐1句話　編劇：我最快樂的一天

▲《絕命毒師》、《絕命律師》的編劇彼得古爾德出席2022金馬電影大師課媒體茶敘。（圖／金馬執委會）
▲《絕命毒師》、《絕命律師》的編劇彼得古爾德出席2022金馬電影大師課媒體茶敘。（圖／金馬執委會）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-13 13:38:002022-11-13 13:47:50

《絕命毒師》、《絕命律師》編劇彼得古爾德（Peter Gould）今（13）日出席2022金馬電影大師課媒體茶敘，《絕命律師》中的靈魂律師，由編劇出身的巴布奧登科克飾演，令人好奇巴布奧登科克是不是《絕命律師》6人編劇團以外的「第7位編劇」，彼得古爾德表示：「他本身是很有才華的艾美獎編劇得主，尤其寫喜劇，所以他很尊重編劇，我問過他希望這個角色怎麼寫？他從不給意見，以免干涉太多，他想要保持一個距離，讓我們給他驚喜。」

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▲《絕命律師》中的靈魂律師，由編劇出身的巴布奧登科克飾演。（圖／翻攝therealbobodenkirk IG）
▲《絕命律師》中的靈魂律師，由編劇出身的巴布奧登科克飾演。（圖／翻攝therealbobodenkirk IG）
彼得古爾德記得當他把《絕命律師》結局交給巴布奧登科克時，「我創作生涯最快樂的其中一天，就是他讀完最後一集的劇本，他告訴我：『我愛死了，這樣寫是對的。』這讓我很滿足。」而最令粉絲惋惜的是，布萊恩克蘭斯頓以《絕命毒師》拿下4座艾美獎視帝，《絕命律師》的巴布奧登科克卻1座都沒拿過，彼得古爾德感到很遺憾：「我是非常傷心，我希望演員得到應有的肯定，他們值得更多獎座，不過我們明年還有一次機會。」

▲布萊恩克蘭斯頓以《絕命毒師》拿下4座艾美獎視帝。（圖／翻攝breakingbad IG）
▲布萊恩克蘭斯頓（左）以《絕命毒師》拿下4座艾美獎視帝。（圖／翻攝breakingbad IG）
寫出「毒師」、「律師」2個極不討好、擁有悲劇性命運的角色，卻能讓全球觀眾為之著迷，彼得古爾德透露祕訣是「角色要有慾望」，「一個角色要有慾望、有他在乎的人，我問自己什麼情況下這個人會受傷、會痛苦，就可以呈現這個人的脆弱，進而讓觀眾產生同理心。」尤其是法國畫家雷諾瓦的名言：「Everybody has their reasons.（每個人都有他自己的理由）」，是彼得古爾德提筆時常常想起的一句話。

那自己和這兩個角色有什麼共通點？彼得古爾德打趣說自己是大學老師，和「毒師」沃特懷特一樣的地方是兩個人都缺錢，而「律師」薩爾古德曼身上那種無可救藥的浪漫，正是彼得古爾德自己的特質。與另一名編劇文斯吉利根共事15年，兩人有什麼相輔相成的地方？彼得古爾德表示文斯是他認識過最才華洋溢的人，他們欣賞及尊重彼此，兩人的生活都因為《絕命毒師》、《絕命律師》有了天翻地覆的變化，「在之後的作品，我們不會像以往2部一樣密切合作，我希望合作有時多有時少的這個模式，可以長期繼續下去。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
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