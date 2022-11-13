「絕命律師」收結局劇本吐1句話　編劇：我最快樂的一天

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寫出「毒師」、「律師」2個極不討好、擁有悲劇性命運的角色，卻能讓全球觀眾為之著迷，彼得古爾德透露祕訣是「角色要有慾望」，「一個角色要有慾望、有他在乎的人，我問自己什麼情況下這個人會受傷、會痛苦，就可以呈現這個人的脆弱，進而讓觀眾產生同理心。」尤其是法國畫家雷諾瓦的名言：「Everybody has their reasons.（每個人都有他自己的理由）」，是彼得古爾德提筆時常常想起的一句話。
那自己和這兩個角色有什麼共通點？彼得古爾德打趣說自己是大學老師，和「毒師」沃特懷特一樣的地方是兩個人都缺錢，而「律師」薩爾古德曼身上那種無可救藥的浪漫，正是彼得古爾德自己的特質。與另一名編劇文斯吉利根共事15年，兩人有什麼相輔相成的地方？彼得古爾德表示文斯是他認識過最才華洋溢的人，他們欣賞及尊重彼此，兩人的生活都因為《絕命毒師》、《絕命律師》有了天翻地覆的變化，「在之後的作品，我們不會像以往2部一樣密切合作，我希望合作有時多有時少的這個模式，可以長期繼續下去。」
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