竹北水月橋爭議多 市代候選人曾玉菱挖出一堆問題

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竹北市長候選人鄭朝方表示，竹北市是全國稅收最高的縣轄市，但不代表公共建設就可以浪費公帑，行政機關更應該把每一分人民的納稅錢都花在刀口上，他上任後會落實預算管理，做出來的建設不但要讓民眾覺得有價值，更該要有合理的價格。
曾玉菱在臉書粉專貼文指出，她以為把「兔子抓魚」當作公共藝術已經很不合邏輯了，沒想到何淦銘市長竟然神回：「一旁刻著『水月橋』的石頭大碑，才是公共藝術主物件」她質疑擔任竹北市長快八年的何市長，真的知道自己在說什麼嗎？
曾玉菱為此發揮「網路柯南」的精神，用Google大神找到「竹北市前瞻水環境景觀整體改善計畫」經費概估表，其中公共藝術、入口意象及導覽解說工程竟然就花了659萬元，意思是這顆大石頭跟那些跟在地毫無連結的兔子花了我們659萬元？！
更令她不能接受的是，在同張經費概估表中，白色水月公園造價近3000萬元，紅樹林公園生態步道也花了3789萬元，他在貼文中詢問：「不曉得有去過的市民朋友覺得值這個價錢嗎？」
曾玉菱期許自己，當選進入市民代表會後，要成為替市民朋友看管預算的有力監督者，讓公所妥善運用每一筆錢經費，不讓市民朋友成為竹北市公所的ATM！
鄭朝方也強調，城市的美學一定要跟地方文化綁定，要有故事脈絡，才能夠達到城市行銷的效果，不能做了以後再來牽強附會、亂講一通，他當選上任後，對於公共工程裡關於公共藝術、地景意象等部分，會延請地方文化藝術工作者組成諮詢委員會，請他們提供專業意見，讓做出來的這些公共藝術、地景意象，不但好看也能讓市民朋友和外地遊客「看得懂」，才能真正為竹北市的城市品牌加分。