挑戰雙人默契！《Aliisha》雙子神遺棄之境再掀友情崩壞

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開發團隊表示,《Aliisha》雙子神遺棄之境打造出獨特遊玩模式，將兩位玩家拆分成不同的操控方式，玩家將各自扮眼手眼協調愛好冒險的妹妹Aisha與細心理性的姐姐Lisha，在扮演Aisha和Lisha時將分別有不同的遊玩體驗與解謎方式：選擇跟Aisha一樣喜歡冒險的玩家，將大量運用Switch獨有的Joy-Con「體感操作」設計，可選擇配合TV模式使用進行動作解謎（使用Switch Lite的玩家只支援掌機模式），扮演Aisha時將考驗玩家手腳靈活程度, 並且發揮手腳穩定度完成解謎；而扮演理性又善於科技的Lisha，則是使用Switch掌機模式，在遊戲內遠端控制情感機器人「AMBU」來到神殿遺跡內，蒐集各種關於「資訊」的蛛絲馬跡！Aisha與Lisha玩家將收集到不同的資訊，在遊玩過程中需要不停的相互合作交換線索，而Lisha的細心程度將影響線索多寡，一起與觀察銳利的夥伴探險神廟吧！
多重結局 未來命運由你掌握
開發團隊本次公開說明《Aliisha》雙子神遺棄之境，將有著多條結局故事，每一次探索過程中的選擇，都將牽動著姐妹倆人的未來結局，而開發團隊也投入許多心力，為每個結局都打造出不同的結尾動畫，供玩家細細品嚐，究竟擁有各自缺陷的雙胞胎姐妹，結局將會前往何方？都將由玩家們來做出選擇，仔細選擇每一次的決定，為姐妹倆人譜寫出最好的未來吧！
Switch探索解謎新作《Aliisha》雙子神遺棄之境計劃於2022年11／24推出，喜歡探索解謎的玩家們，千萬不能錯過這款挑戰體感解謎的創新之作！官方表示，未來將持續公開更多關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的精采消息，想要與開發團隊進一步聊聊關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的開發祕辛，也歡迎到官方Discord一起聊聊！
遊戲名稱：《Aliisha》雙子神遺棄之境
開發廠商： Joy Brick & Underscore
發行廠商： 星宇互動娛樂科技
遊戲類型： 雙人互動式探索解謎
對應平台： Nintendo Switch
發售日期： 2022 年 11 月 24 日（四）
售價：未定
遊戲字幕：繁體中文、日文、英文
《Aliisha》Nintendo Eshop: https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000043608
《Aliisha》Facebook: https://www.facebook.com/AliishaGame
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《Aliisha》Instagram: https://www.instagram.com/aliisha_the_game/
《Aliisha》官方網站: https://aliishathegame.com/
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