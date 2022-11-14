青少年糖尿病劇增！　專家揭「7建議」不花錢預防2型糖尿病

青少年糖尿病劇增！　專家揭「7建議」不花錢預防2型糖尿病
青少年糖尿病劇增！　專家揭「7建議」不花錢預防2型糖尿病

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-14 11:30:41

糖尿病是一種會帶來許多併發症的疾病，被確診糖尿病的患者若不加以管控血糖，最終恐引發失明、腎衰竭、腦中風、心肌梗塞等嚴重疾病，甚至因此死亡。不過糖尿病專家指出，絕大部分的糖尿病前期，在發展成2型糖尿病之前是可逆轉的，因此預防工作就變得十分重要。

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根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，美國在2019年約有9千6百萬名18歲以上的成人患上「糖尿病前期」；而在台灣，患上糖尿病的國人也有年輕化的趨勢，根據衛福部國民健康署統計，2017至2020年18歲以上國人「糖尿病前期」的盛行率約25%，相等於每4人中就有1人有患上糖尿病的風險！

根據外媒《The Northern Light》報導，在新冠病毒疫情期間，患上2型糖尿病的年輕人有明顯增加的趨勢。根據統計，約有三分之一21歲以下的青少年有患上2型糖尿病的風險，主要由體重超標、缺乏活動量所致。糖尿病專科醫師認為，肥胖與2型糖尿病有著密切的關聯，同時也是造成早逝和罹患慢性併發症的主因，包括心臟疾病以及微血管病變如眼部病變、糖尿病足以及腎臟病。

專家建議，家長們可透過灌輸健康的飲食及生活習慣來預防孩子患上糖尿病。以下提供幾個建議，家長可視情況逐步調整家人的飲食與生活作息：

1.   以每天維持60分鐘的運動量為目標，可分成幾次進行，每次10至15分鐘即可；

2.   鼓勵孩子參與團隊運動；

3.   在家可以隨時做一些簡單的運動如跳繩、舉啞鈴、以及阻力帶拉伸運動等；

4.   玩飛盤；

5.   限制螢幕使用時間；

6.   飯後一家人一起到戶外散步；

7.   透過家務、園藝工作、上下樓梯等活動增加活動量；

在此呼籲民眾應將運動融入到家裡的日常當中，只要稍微調整生活作息，經常出去走走、騎腳踏車、跳跳舞就能無負擔地改善健康，同時還助於提升睡眠品質，達到減重、減壓、改善血壓等效果。

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash
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