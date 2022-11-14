青少年糖尿病劇增！　專家揭「7建議」不花錢預防2型糖尿病

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根據外媒《The Northern Light》報導，在新冠病毒疫情期間，患上2型糖尿病的年輕人有明顯增加的趨勢。根據統計，約有三分之一21歲以下的青少年有患上2型糖尿病的風險，主要由體重超標、缺乏活動量所致。糖尿病專科醫師認為，肥胖與2型糖尿病有著密切的關聯，同時也是造成早逝和罹患慢性併發症的主因，包括心臟疾病以及微血管病變如眼部病變、糖尿病足以及腎臟病。
專家建議，家長們可透過灌輸健康的飲食及生活習慣來預防孩子患上糖尿病。以下提供幾個建議，家長可視情況逐步調整家人的飲食與生活作息：
1. 以每天維持60分鐘的運動量為目標，可分成幾次進行，每次10至15分鐘即可；
2. 鼓勵孩子參與團隊運動；
3. 在家可以隨時做一些簡單的運動如跳繩、舉啞鈴、以及阻力帶拉伸運動等；
4. 玩飛盤；
5. 限制螢幕使用時間；
6. 飯後一家人一起到戶外散步；
7. 透過家務、園藝工作、上下樓梯等活動增加活動量；
在此呼籲民眾應將運動融入到家裡的日常當中，只要稍微調整生活作息，經常出去走走、騎腳踏車、跳跳舞就能無負擔地改善健康，同時還助於提升睡眠品質，達到減重、減壓、改善血壓等效果。
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