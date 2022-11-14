肛門長痘痘不一定是痔瘡！醫警告：流膿又帶血恐要開刀

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黃郁純在臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 | 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》分享一起病例，一名患者的肛門附近長了像痘痘的異物，傷口有時會有類似膿的分泌物，有時又會帶血，但患者以為只是痔瘡，所以拖了近一個月才就醫，結果確診為肛門膿瘍合併肛門瘻管產生。
黃郁純解釋，肛管是介於直腸和肛門之間的解剖位置，肛管內的腺體可以分泌黏液來潤滑肛管，同時也具有保護作用，「肛門膿瘍」指的是肛管中的腺體，因細菌感染而發炎蓄膿，輕微者就像是肛門附近長了青春痘，但發炎嚴重時，會發展一條隧道，外部開口在肛門口附近的皮膚，內開口在肛管內，最後演變成「肛門廔管」。
黃郁純指出，如果還是在肛門膿瘍階段，可以利用抗生素幫助緩解發炎，並視嚴重程度採門診抽膿或切開引流排膿，但若已經發展為肛門廔管，建議進行手術治療，才能避免復發。黃郁純分享現有的2種瘻管手術，傳統的廔管手術為切除或切開廔管和相對應的腺體，傷口一般需要大約1至2個月才會癒合，至於新式的雷射瘻管關閉手術，則是利用雷射光纖深入廔管管徑中，利用雷射能量將其閉合，可以減少對肛門括約肌的傷害，降低術後排便失禁的風險，也緩解傳統廔管手術傷口恢復期的不適問題。
最後黃郁純提醒，若發現肛門長了痘痘，應盡快就醫檢查，可透過口服抗生素來解決，若是產生肛門瘻管問題，就可以及早接受手術治療。
本文經台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 | 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》授權報導
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