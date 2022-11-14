國人不健康存活8.5年！亞健康時代，全齡都需要「健康守護圈」

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台灣亞健康族群多，健康管理介入要提早
隨著醫療科技進步，國人平均壽命增加，追求「活得久」更要兼顧「活得好」，而良好的生活品質倚賴於身心靈健康。根據國健署年報資料，全國老年人口處於健康及亞健康約70%，亞健康至衰弱前期約為20% ，行政院主計總處數據更顯示，國人平均壽命與健康平均餘命相差為8.5年 ，表示民眾不健康存活年數高達8年以上。
由此可見，台灣雖有獨步全球的完善健康保險制度，多數人仍可能面臨健康狀態不理想的問題，包含工時過長、缺乏運動、飲食不均、身心壓力以及高齡社會中更普遍的慢性病控制及失能風險，都需要及早管理健康以預防疾病發生。
涵蓋健康四大歷程，南山提升保戶行動力
健康守護圈-婦嬰服務
為照顧全國保戶健康，南山人壽從「全人健康」概念出發，領先業界擘畫健康、亞健康、疾病、失能四種生命歷程的貼心服務，提供保戶最完整的保險照護。無論是經常應酬、面臨三高的中高齡族群，或是喜迎新生命的年輕夫妻、亟需長照扶持的家庭，不分性別與年齡，南山人壽是全齡族群的健康靠山。
南山人壽指出，因應後疫情時代國人對健康照護需求提升，南山依據不同客群推出「長新冠對策」、「癌症照護支援」、「暖心關懷服務」、「遠距健康管理」、「長照服務地圖」、「婦嬰服務」等多種主題，同時成立「健康守護圈」入口網站，一站式滿足保戶家庭所需的完整健康資源。
「保險的價值不應只是事後理陪，更要為保戶提供事前預防！」南山人壽表示，後疫情時代面對各種病毒肆虐，大眾關注如何強身健體以增加保護力，「健康守護圈」不只提供充實的運動健身、居家重訓等實用資訊，更有線上健身房APP方便居家運動訓練，以及運動管理工具「BAM活力洋溢APP」，鼓勵保戶維持運動習慣，目前所有APP使用者累積步數已接近348億步，相當於繞行台灣25,250圈，透過提升行走力幫助保戶健康維持。
癌症高居死因首位，南山像家人暖心照護
健康守護圈-暖心關懷服務
癌症蟬聯國人十大死因之首逾40年。從起點到終點的人生旅程，支持人們走下去最大的力量就是身心健康。南山人壽強調，作為負責任的社會企業，除了承保及理賠服務，保險公司應為保戶做更多，特別是中壯年保戶正值開創事業的黃金時期，是社會與家庭的靠山支柱，南山人壽作為社會中堅份子的健康守護者，從預防癌症起提供完善服務，讓家中經濟支柱「穩如南山」。
另外，罹癌保戶需要更全面充足的心理關懷，南山人壽結合專業衛教手冊與情緒療癒書，率先業界推出「暖心關懷包」，至今已發出超過8,000份，希望透過正確的衛教知識與心理陪伴，讓保戶感受來自家人般的溫暖，也讓許多初罹癌保戶獲得再次重新出發的力量。
保戶健康是貴重資產，南山傾力打造健康守護圈
「健康的保戶才是保險公司最貴重的資產！」南山人壽秉持一貫信念，積極擴大健康守護圈，透過異業結盟協助保戶做好全方位健康管理，比如推出後迴響熱烈的「BAM APP」，不只能邀請好友一起揪團運動，更不定期推出步數挑戰賽，透過多樣、趣味的方式，讓保戶們的健康更上一層樓。「BAM APP」更獲得Garmin Health Awards 2022年保險類最佳創新解決方案第一名。
南山人壽表示，「健康守護圈」的核心觀念是為保戶「多想一個圈」，至今已累計推出超過百項健康加值服務，陪伴全保戶走過不同健康歷程。未來將持續擴增更多加值服務，與在地醫療照護深度結合，做好全齡族群的健康靠山，守護保戶的身心靈健康。
讓南山健康守護圈，守護您的健康
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