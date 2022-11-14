肩頸僵硬、頭髮狂出油？營養師：快補充「1營養素」

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陳怡錞在臉書粉專《Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家》發文指出，維生素B群並不是單一的營養素，而是多種維生素的統稱，其中包含了B1至B12等維生素，是人體許多生化步驟的輔酶，因此缺乏維生素B群可能會影響許多生理機能，尤其是能量產生、造血、神經傳導、解毒、皮膚、心臟等。
▲ 缺乏B群的10大症狀。
陳怡錞表示，由於維生素B群廣泛地存在於各種食物當中，所以外食、偏食、挑食、飲食沒有多樣化、精製飲食者，都容易攝取不足，再加上現代人普遍壓力大、環境毒素多，使體內維生素B群快速消耗。
對此，陳怡錞提到，當身體出現10大徵兆，包括無精打采又提不起勁、經常喝酒、感覺記憶力衰退、一覺醒來仍覺得很累、經常疲勞、容易嘴破和口角炎、長期肩頸僵硬、反應變慢或變遲鈍、眼睛容易發紅且有血絲、皮膚和頭髮容易出油，建議可依身體狀況補充維生素B群。倘若想以天然食材補充，則可多吃全穀類、牛奶、瘦肉、蛋、內臟、深綠色蔬菜、胚芽和酵母等。
本文經Donna營養師陳怡錞臉書粉專《Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家》授權報導
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