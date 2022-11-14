藍色小藥丸竟有神奇妙用？　專家曝「偉哥可抑制癌細胞擴散」增強化療效果

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國健署指出，食道癌是台灣人「10大癌症死因」之一，每年食道癌新發生個案近3千人、死亡人數近2千人，好發於50至70歲人群，其中竟有9成以上為男性，是男性癌症發生率第6位、癌症死因排名第5位。食道癌也是存活率最低的癌症之一，五年存活率僅有19%。
根據外媒Daily Mail報導，南安普頓大學（Southampton University）胃腸外科教授安德伍德（Professor Tim Underwood）表示，「食道癌很難治療，因此早期無症狀且難診斷，被確診時大多已是中、晚期，腫瘤已隨著淋巴血管擴散，而出現遠端轉移」。英國的這項研究指出，包括偉哥在內的幾種PDE5抑製劑，可能改善食道癌患者對化療的反應。
▲ 偉哥類藥物可能改善食道癌患者對化療的反應。（示意圖／Unsplash）
PDE5藥物可以放鬆平滑（非自願）肌肉，在陽痿的情況下，有助於血管壁中的平滑肌放鬆、擴張，增加流向陰莖的血流量。當一個人患上癌症，癌細胞發出的化學信號，會破壞人體內的成纖維細胞（Fibroblasts），並改變它們的性質，使它們幫助癌細胞生長，增強對化療的抵抗力。研究證實，PDE5藥物可放鬆癌症成纖維細胞的結構，使它們變得鬆軟，失去幫助癌細胞擴散的能力，進一步阻止腫瘤繼續變大。
英國癌症研究中心的研究信息負責人（Dr. Sam Godfrey）直言，「研究結果令人振奮」。癌症成纖維細胞是癌細胞的伙伴，若偉哥類藥物更幫助抑制癌細胞擴散，未來期許可用於更有效地治療癌症。
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