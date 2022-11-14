特企／國人性事大公開！杜蕾斯調查：結果完全顛覆想像

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調查結果指出，台灣有近7成女表示自己在超過半數的愛愛經驗中未達高潮，其中更有4成並不滿足於現在的高潮頻率；反之，有高達８成５的男生能在性愛中高潮、近８成對高潮頻率感到滿足。
醫師顧芳瑜便指出，影響女性高潮因素非常多，包含體位、動作、敏感帶甚至心理都有可能影響。其中，在前戲時刺激敏感帶，有機會讓女性達到高潮，建議伴侶間可彼此溝通、探索。
顛覆認知調查結果大公開 台灣男生比想像中更了解女生敏感帶！
總是被貼上「不懂女生在想什麼」標籤的男生們注意了！調查結果指出，近8成男生表示，知道女伴的敏感帶位置，正當你以為男人們又在「出一張嘴」時，調查結果卻進一步顯示，台灣女性自認的敏感帶前三名依序為陰蒂（64.2%）、乳頭（59.8%）及耳垂、耳朵（57.6%），竟然和男生認為的女性敏感帶前三名乳頭（58.4%）、陰蒂（56.2%）、耳垂、耳朵（43.8%），不謀而合！台灣男生竟對於女伴的敏感帶瞭若指掌，打破了過去男人只在乎自己舒服，不懂女人敏感帶的刻板印象。
反觀調查中近9成女孩表示知道男伴的敏感帶，其中女性認為男生敏感帶分別為龜頭（70.1%）、耳朵／耳垂（38%）及睪丸（35%）；然而，隨著調查結果出爐，男性自認的敏感帶前三名卻是龜頭（57.3%）、乳頭（36%）及陰莖（33.7%）中，敏感帶前三名中，充滿自信的女孩們卻只答對了其中一個！其實男生的敏感帶不只有性器官而已，輕輕對著男伴耳朵吹氣，或是吸吮乳頭，都能夠讓男生們體驗到無與倫比的酥麻快感！
愛愛也要挑時間 搭配這樣挑逗另一伴敏感帶 保證讓另一伴欲仙欲死
想和另一伴一同享受血脈賁張的愛愛，除了解對方的敏感帶外，愛愛的時間點以及挑逗敏感帶的方式更至關重要。調查結果顯示，大家認為最刺激的愛愛時間，前三名分別為剛睡醒（43.4%）、「洗澡時」及「睡夢中」，說明在半夢半醒之際，能讓彼此的慾望達到最高點。
除時間外，挑逗方的方式也大有學問，調查顯示「口技」是台灣人最喜歡刺激方式。台灣人最喜歡的刺激方式皆為舌舔（男生：78.7%、女生：62.0%），男生排名第二的方式為吸吮（60.7%），女生排名第二的方式則為輕吻（61.3%）。專家鳥醫師更補充，刺激敏感帶除了嘴巴之外，搭配外部道具如冷熱水、毛巾等，創造冷熱溫度差，就學理上來說，讓接收到冷、熱的受器被輪流刺激，接收到多一層刺激訊號，當然感受上也會更舒服、興奮。
營造浪漫氣氛不妨試試溫度差刺激 杜蕾斯推「探索激情地帶」互動遊戲打造血脈賁張氛圍
性愛如同生活，最怕一陳不變，想要營造浪漫的愛愛氛圍，不少人會選擇在網路上尋求資訊，其中網上熱議的冰火九重天、冰火美食性愛、冰塊遊戲等，都是以溫度差為基礎，搭配不同的創意道具進行延伸。調查指出，有超過８成台灣民眾未嘗試過溫度差刺激敏感帶，進一步了解發現，有過半沒試過民眾表達希望嘗鮮。
為幫助民眾追求更火辣性愛體驗，杜蕾斯於今年推出Durex AIR激潮裝，透過薄型＋涼感兩大特色，帶來全新的多重感官刺激。此外，為了讓大家能在秋冬來臨，用火熱的性愛來溫暖彼此冰冷的軀體，品牌更推出「探索激情地帶」互動遊戲，大家可以扮演「精靈女王」一起解除黑魔法收服巨龍；也能夠化身「腹肌王子」來到封印之地，喚醒能夠堵住洪水的巨棒。跟著故事聲音的引導，可使用附贈的激情冰塊在伴侶的身體上遊走，用香氛貼紙在每個敏感帶做上標記，讓聽覺、觸覺跟嗅覺都能感受到無與倫比的刺激。
即日起至Durex官方旗艦店、屈臣氏、康是美購買Durex AIR激潮裝，即可免費獲得激情探索包，快找伴侶一起嘗試，開發過去不曾發現的敏感領域吧！
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