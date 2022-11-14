特企／台北國際白色野餐再度展開！深入迎接戶外美學

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席捲台灣戶外生活美學的台北國際白色野餐，幕後推手即是擁有「野餐女王」封號的璐露野。從小對野餐露營就深感興趣的璐露野，這幾年持續舉辦各種野餐露營活動，並於2014年在台北發起第一場白色野餐，讓戶外生活美學在城市各角落發芽。已累積多年野餐深厚底蘊的璐露野，當年為了讓台灣白色野餐獲得正式的國際認可，與法國組織經歷無數次的對話與溝通，最後終讓台北市成為國際白色野餐的授權舉辦城市。發起人璐露野這些年默默耕耘，成功美化台灣野餐新生活，漸漸翻轉民眾對於「戶外野餐」的舊觀念，也讓更多人願意走出戶外。
璐露野強調，「台北國際白色野餐」的推動，不僅能提升市民生活藝術人文的活動，更能讓參與的來賓享受城市公共空間的美麗和價值，讓台灣城市文化深入生活，以「感動體驗」迎接台灣戶外美學新時代。此外，活動期間也串聯商圈舉辦白色購物節活動，白色野餐不僅提升國人生活品味外也帶動產業發展，並帶來觀光人潮。台灣加入國際組織後台北放在法國組織的官網，讓全球近90個城市的會員看到台北，同時建立了台北專屬的FB與IG社群媒體，透過網路與世界分享屬於台灣的白色野餐。
台北市政府也表示一直以來，台北市政府都重視國際等級的文化交流，希望萃取不同國家的藝術養分，融入台灣，也願意從首都台北市發起，行銷台北所展現獨特文化風貌，作為領頭羊，不僅是讓台北眾多地標景緻更國際化，也將吸引台灣其他城市效法。期待藉由《白色野餐》推動，讓台北城市行銷到國際，讓世界看見白色魅力，讓台北城市更美麗。