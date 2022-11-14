最常見的掉牙主因！醫：不治療會掉整排，有症狀趕快檢查。

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牙周病是怎麼來的？徐鈞信醫師首先指出，掉牙的原因其實非常多，當中最常見的就是牙周病，約占9成，形成原因就是清潔不當。醫師解釋，口腔的細菌牙菌斑留在牙齒久了會鈣化形成牙結石，牙菌斑、牙結石日久會逐漸將牙齦的地基掏空，形成牙周病。
出現症狀再不治療恐掉牙。牙周病起初大多沒有什麼症狀，因此容易被忽略，久而久之患者將會漸漸出現牙齦出血、牙齦腫脹、牙齦萎縮、牙齒搖動、敏感牙齒、出現口臭等問題，有相關症狀出現就該盡早檢查並治療，此時若還無所警覺，最後就是掉牙。
掉牙會接二連三的發生？！值得注意的是，掉牙的情況往往未必只有一顆，常常會是接二連三、掉整排的機率相當高，原因在於旁邊的牙齒通常也已被侵襲，且牙齒損壞是不可逆的，應特別留意。而從牙周病到掉牙的進程視個人保養，快的話也可能一到兩年就掉牙。
防範最常見掉牙關鍵牙周病！正確刷牙、牙線、洗牙不可少。
牙齒清潔不可單靠刷牙：徐鈞信醫師表示，防範牙周病引起掉牙，日常清潔非常重要，且也不單單只是刷牙就好。許多民眾常會疑問，為什麼明明就有刷牙、刷很久但還是出現牙周病？原因在於刷牙雖是最基本的清潔，但能力還是有限，包括刷不到的死角、已經形成牙結石也難以單靠牙刷清掉。因此會鼓勵民眾約半年至一年定期洗牙，洗得主要就是牙結石。
刷牙常見的錯誤迷思：民眾對於刷牙的方式也有很多錯誤的迷思，例如刷越久越好、刷越用力越好，有些人甚至認為刷到牙齦微微出血才算力道夠、才算乾淨，這其實不僅未必刷得乾淨，也很傷牙齒和牙齦。
正確刷牙重點不在於時間和力道：徐鈞信醫師表示，正確的刷牙方式是溫和的刷洗，重點在盡可能的確實刷到每個角落，而非力道和時間。醫學上普遍建議以「貝氏刷牙」的方式進行，方法是以牙刷和牙齦、牙齒呈45度刷洗，力道拿捏，若要抓個單顆牙齒刷洗的次數，可刷個10-20下，剩下若有刷不到的死角就交給牙醫師洗牙清潔。日常也應養成使用牙線的習慣，以利餐後清除牙縫間卡住或刷不掉的菜渣。牙籤屬於硬質的清潔用品，使用不當易傷害牙齒、牙齦就不建議使用。
掉牙後別只關注植牙或假牙,注意２件事別讓旁邊也掉光！
徐鈞信醫師呼籲，避免牙周病釀掉牙，最重要的關鍵在防範，不過民眾若是真的已經出現掉牙，接下來需考慮的就不單單只是植牙或假牙。正如前述所提到的，單顆牙齒掉落，通常意味著旁邊的牙齒和牙齦也有問題，若不處理恐怕會一直掉、掉一整排。
有鑑於此，若真有掉牙還是得就醫檢查，除了洗牙以外，也妥善治療牙周病等問題，並改善個人牙周病形成的原因，例如是刷牙不當、或是清潔習慣不佳等，找出日常的根本原因，以阻止牙周病、掉牙一再出現。至於植牙或戴假牙則可再與醫師詳細討論。養成良好的牙齒清潔習慣、並注意牙齒、牙齦的健康狀況，更有助避免掉牙情況發生。
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