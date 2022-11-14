中華醫大弱勢助學金幫助經濟弱勢家庭學子安心學習

中華醫事科技大學運用弱勢助學金幫助家境清寒的學生安心就學，受幫助的學生力爭上游、用優異的表現回饋各界的愛心幫助。餐旅系學生黃筱雅在咖啡拉花技能表現突出，參與國際選拔賽「2022 FCAC華風咖啡藝術大賽」獲得季軍；黃久芳則在調酒比賽拿下金牌；調保系的陳名翝順利取得民俗調理傳統整復技術士證照。





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中華醫大弱勢助學金募款持續6年來，總共募得善款1200多萬元，運用於家境清寒的學生就學、專業證照考試輔導、報名費補助、校外比賽、課業輔導、證照考取獎勵金等多方面的補助，讓家庭經濟弱勢的學子可以安心上學，不因經濟困頓而影響就學與圓夢的機會。





▲中華醫大弱勢助學金募款幫助弱勢家庭學子圓夢，黃久芳、黃筱雅、陳名翝（前排右起）與學務長王素真、校長孫逸民、教發中心主任郭益銘等（後排右起)開心分享成果（圖／中華醫事科大提供)

在弱勢助學金的幫助下，學子們力爭上游以優異的表現回饋各界捐款人的愛心，目前就讀餐旅系的黃筱雅，獲助學金幫助下取得國際咖啡師、西餐丙級證照， 參加健行好棒盃餐旅技能全國公開賽拿下咖啡拉花組冠軍，今年9月參與國際選拔賽2022 FCAC華風咖啡藝術大賽榮獲季軍殊榮。餐旅系的黃久芳，獲MONIN CUP盃大專傳統調酒組比賽榮獲金牌；調理保健系大四的陳名翝，取得民俗調理傳統整復技術士證照。











中華醫大表示，配合教育部鼓勵及引導學校建立外部募款基金，依學校募款額度提供等比例補助額度作為弱勢助學金，自106年至111年累計募得善款1200多萬元，幫助經濟弱勢家庭的學子安心學習、勇敢築夢。而受助學生亦能力爭上游，在競藝競賽和專業證照考試以好成績回饋各界愛心捐款。期盼這股愛與善的力量繼續持續，亦盼各界響應中華醫大弱勢學生助學基金募款。



