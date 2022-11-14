美通膨降激勵股市　國泰金總座建議多觀察、勿只看一指標

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至於如何以金融職能助攻淨零轉型？國泰金總經理李長庚強調，國泰以綠色金融為核心的經營哲學，透過責任金融與議合，與夥伴共同推動產業轉型創造多贏，目前也已針對低碳、社區與金融包容性及水資源等5項主題投資，除了鞭策自身，國泰亦積極協助客戶達成再生能源目標，為了幫助客戶解決綠電需求問題，國泰人壽為首批參與經濟部標準檢驗局「綠色租賃方案」的企業，由房東與售電業簽訂合約，再與承租戶協商綠電分配比例，從公司治理到業務面向都融入ESG理念，才能逐步實現永續目標。
證交所董事長林修銘在論壇中則提到，未來10年全球面臨最嚴峻的風險因子以環境風險居首位，證交所已建置ESG資訊平台、研議評鑑、推動多元化商品，結合多方力量驅動企業邁向永續；安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理指出淨零與低碳轉型須涵蓋所有領域，台灣的綠色金融已推進到3.0，但當全球永續融資發行金額已突破淨零所需每年9.2兆美元的20%，且綠色債券的資金用途已廣泛涵蓋交通運具轉型、綠能、水資源、環境工程與低碳製造，台灣的綠色債券與綠色金融就不能僅聚焦於綠能領域，否則將不利台灣低碳轉型的均衡發展，需要金融業投入多元低碳轉型融資，做更多點燈照路的工作。
至於近日美國通膨降溫，股市出現大幅反彈，也讓投資人重拾信心。李長庚今日在會後受訪時則表示，觀察通膨有幾點要考量，首先是通膨影響成因很多，有些是長期結構性因素，有些是短期衝擊造成，再來是通膨是跟去年同期基礎做比較，今年連續幾個月通膨較高，因此，大家比較有感，隨著今年基礎有所變化，明年通膨是否那麼高是另一個問題。
第三，外界關注通膨可能影響資本市場，但是影響資本市場的因素很多。像是美國聯準會下次公布利率決策前，美國還會再公布CPI數據，這也會影響Fed決策與資本市場。
李長庚說，目前確實觀察到很多因素正在緩解，但也有有些因素還沒緩解，像是美國二手車價格向下、新成屋銷售向下，很多因素都在改變通膨數字，這些也反映各行各業景氣，也可能反映到金融市場。建議投資人多方研究、觀察，不要只看單一指標會比較好。
不過，他也強調，若長期來看，景氣的上上下下很正常，景氣再怎麼好也是有人賠錢，景氣怎麼不好也有人賺錢，對於金融業來說，能做的就是讓客戶在景氣好時不要衝過頭，景氣不好時，跟客戶一起度過難關。