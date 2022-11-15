房市／信義房屋推動社區一家18年　走向全台一家

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社區一家評審團提到，面對疫情與氣候變遷的挑戰下，讓人越發體認到全球一體、互為關連，在今年的提案中除了看到許多社造新伙伴加入外，提案者也深切感受到將社區改造行動與接軌國際永續趨勢，逾九成的提案，都能在聯合國永續發展目標SDGｓ的17個目標中，尋找可以結合的標的，努力付出自己的貢獻，為地球永續盡力。除了從社區行動走向社會永續關懷外，關注議題更多元、提案也深具影響力。
初次提案即獲首獎的「國小師生組首獎」-彰化縣芳苑國小，從地方特有海牛文化出發，由老師帶領學生走入地方，透過小記者課程培養學生對環境議題具有獨立思考及判斷的能力，並用影像紀錄將社區故事保留和傳承，學生從聽故事的人轉變為幫社區說故事的人。更扭轉偏鄉在學習與文化上的弱勢，讓學習動機低落的學生能夠藉由認識家鄉，引發對生活周遭的關心進而培養認同感。
「築夢個人類首獎」的李依倪，也是首度提案即獲獎，她長期投入礦坑文化與礦工記憶保存的工作。將年邁礦工的記憶，轉換為大型插畫方式在礦坑場景中呈現，讓大眾能透過插畫了解坑內情景，礦工也能通過插畫向大眾展示台灣礦工文化，計畫構想兼具文化保存、凝聚共同情感及青銀互動、地方創生等多重意義。
「幸福社區類首獎」的澎湖樸植作工作室，也是首次參與社區一家提案，他們取材澎湖當地農廢棄物「銀合歡」，透過傳統技藝的創新應用，並建置容易操作的銀合歡商品加工模式，推動銀合歡社區產業協作發展。除了兼具有創新應用及技藝傳承外，也解決農村產業廢棄物問題，更透過藝術成為凝聚社區人心。
「中學師生組首獎」-桃園市壽山高中與「大專青年組首獎」-海洋大學海大睿思家族則是長期深耕社造，屢獲社區一家肯定的團隊。桃園市壽山高中積極投入眷村文化推廣，向下進入多所小學協作分享，往上延伸與鄰近大學建立課程合作。今年提案更是結合產官學的資源，計畫的完整度、可行性與永續性都獲得評審們的一致肯定，堪稱108課綱推動的典範。
「大專青年組首獎」-海洋大學海大睿思家族，從海洋文化與食魚教育為出發，協助基隆社區建構海洋體驗教育課程及推廣，提倡參與式設計讓地方居民共同參與。也計劃推動老屋再生活絡地方經濟，除了作為團隊駐村、社區溝通據點，也將老屋打造成海洋教育基地，以推動在地文化、經濟與產業活動。都是走出校園，攜手居民共同翻轉地方的最佳實例。
社區一家計畫已將所有獲獎提案公布於官網，未來也會邀集歷屆得主來分享社造經驗，期盼能與觸動有心社造的團體個人持續深化提案能量外，也鼓勵全民一起加入社造行列，促成實現改變自己家園的無限可能。