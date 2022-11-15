一帶一路為債務陷阱？窮國陷經濟危機　中國難逃惡棍臭名

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許多人質疑中國一直有戰略的利用債務，讓窮國聽命於它，其中最典型的例子便是斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota Port）。2017年，斯里蘭卡為了換取債務減免，將港口租給中國99年。但在經歷多年內戰後，斯里蘭卡急於發展基礎設施，導致外債不段增加，但據悉，漢班托塔港僅佔該國2017年45億美元償債支出的5%。
美國前總統川普在2018年稱漢班托塔港是中國「債務陷阱外交」的一部分，指出北京正在戰略性利用債務來增加對借款國家的影響力。雖然這一說法曾被美國約翰霍普金斯大學教授布勞提甘（Deborah Brautigam）反駁，但東京早稻田大學北野直弘（Naohiro Kitano）認為，「中國也未提出能令人信服的數據來反駁（債務陷阱外交的說法）」。
高橋徹在評論中指出，中國對新興國家的支持偏向於政府貸款，其規模是發展援助的9倍。相較之下，七大工業國集團（G7）中主要民主國家的援助貸款比率為7：3。另外，中國的貸款條件往往不透明，不僅有時會在協議中禁止借款人承認融資，甚至還將巴黎俱樂部（專注於債務減免組織）債權國排除在外，作為交易條件。由於中國的作法缺乏透明度，在試圖通過發展援助贏得盟友的過程中，這樣的秘密做法引起外界質疑，更為中國冠上難以擺脫的臭名聲。
由於近來受到高通膨和美元大幅升值影響，根據國際貨幣基金組織統計，目前約有20個國家出現外債違約或接近違約。西方國家憂心債務減免只會讓中國受益，因為這會讓窮國將獲得的資金用來償還積欠的北京債款。
高橋徹認為，沒有中國承諾分擔債務豁免，危機將會繼續存在，但近來中國境內房地產行業接連爆雷，若是國有銀行同意免除發展中國家的債款，可能將會引發國內激烈反彈，給中國經濟帶來重大風險。日本科學技術聽訪問學者大西康夫（Yasuo Onishi）表示，即使北京同意參加多邊談判，也被認為只是想盡可能收回債務而已。
雖然習習近平在中共二十大的政治報告中直言，要「共建一帶一路成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台」。但高橋徹指出，目前尚不清楚習近平是否真的打算將中國納入國際合作框架。全球正密切關注中國是否會成為負責任的債主，還是會繼續無視全球規範，謀取自身利益。