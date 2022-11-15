黑函文宣警偵辦 曾煥嘉：人格抹殺、有信心司法還公道
選舉倒數進入短兵相接，新北市板橋區許多民眾近日陸續收到「新北市議員候選人曾煥嘉貪污詐欺遭檢方起訴」的傳單夾報，甚至有工人持涉貪文宣上街舉牌發生毀損衝突，坊間議論紛紛，疑為家族恩怨檯面化，曾煥嘉也在臉書回應「人格抹殺」，四年前也曾出現類似攻擊，感到無奈及痛心，目前正由警方朝「意圖使人不當選」偵辦中，不過也在地方掀起議論紛紛。
文宣內寫到，曾煥嘉以徐姓、蔣姓兩人當人頭，向新北市議員申報公費助理，藉此詐取助理費補助40萬餘元，不法獲利128萬餘元，遭檢方依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪起訴。
曾煥嘉在臉書上回應，這是「人格抹殺」的黑函，四年前，這樣的攻擊也曾出現，每次都在選前出現，都是遭有心人士檢舉，目的只是藉由官司纏身，讓有心人士能有操作空間，藉此取得利益，所以配合司法的調查，用光明磊落且坦蕩蕩的態度，提供法院所有的證據，有信心司法會還給公道，讓有心人士不會得逞。
板橋警方目前也接到曾煥嘉競選總部與他本人的報案，一共有三起，包括有人委託9000份疑似黑函夾報，一張指涉貪汙的明信片寄到候選人家中，以及最近舉牌工人街頭衝突等，目前朝「意圖使人不當選」罪嫌偵辦中。