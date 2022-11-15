12星座「1周運勢」曝！處女座小心破財　這4位戀愛運爆棚

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金牛座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。有想變美的衝動、想要立刻擁有瘦身減肥的秘方，恨不得自己可以穿上小一號的衣服和褲子。總之，最近容易因為暴飲暴食之後產生厭惡、後悔的罪惡感。本周有桃花萌芽的機會，建議你趕快去約會。
雙子座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。最近要注意內心的情緒和心靈感受的重要訊息。不要被內心恐懼的、壓力的、焦慮的能量綁架。你應該要喚醒本來平靜的自我。這種讓波蕩的情緒冷靜下來，其實是需要練習的，必須要接受自己所有一切，並時時提醒自己，從最初的開始到現在你都是一個幸福的人。
巨蟹座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。你有非常好的娛樂運勢。如果有朋友找你去唱歌、看電影、喝下午茶、吃美食，這種愉快玩樂的行程，一定不要錯過。在輕鬆的氣氛下，你會認識到個性、樣貌、談吐都非常滿意的異性朋友。這是一個有助於戀愛的初冬季節。
獅子座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。因為工作忙碌的關係，最近經常需要加班，本周也是如此。如果加班有加班費可以領取，那麼你會投入得更認真，如果是沒有薪水的加班，那麼這樣的結果是讓人感到氣餒的。另外一個讓你感覺到沮喪的事情是，最近的戀愛運不靈光。
處女座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。你要小心因為金錢的事情而跟家人、朋友、同事或是合夥人鬧得不愉快。最近要奉行財不露白的道理，如果有錢千萬不要讓別人知道，否則你身邊的朋友一定會想盡辦法要跟你借錢，讓你破財。
天秤座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。你有好的約會運勢，如果本周有人跟你一起約會，那麼未來譜出戀情的機會是非常高的。在走桃花運的時候，一定要多多出門約會。如果你浪費走桃花的好運而躲在家裡上網打電動，就真的太可惜了。
天蠍座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。在生日月的時候，你每一天都是非常幸福開心的。最近你有很好的理由，可以送給自己一個禮物，趕快選購你想買的禮物，順便許一個願望，也許有人會幫你買單。
射手座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。很適合安排家庭日的活動，尤其下班之後跟家人一起看電視、吃水果，這是最輕鬆快樂的事情。你想為家人準備晚餐，或是叫外送餐食，全家人一起享用。你想好好利用放假的時候，享受家人團聚的幸福。
摩羯座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。你的火氣不小，可能會因為某些生活中的小細故而想找人吵架。你是一個得理不饒人的個性，如果有人得罪的你，絕對不會輕易妥協，你會積極維權，為自己的權益和那不可被撼動的自尊與面子。
水瓶座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。最近經常處在沒有目的、沒有理由的消費和花錢的狀態。你雖然已經告訴自己要省錢，要節儉、生活各種支出要記帳，但是還是改變不掉，愛亂花錢、愛吃零食和愛吃炸雞、燒烤、愛喝奶茶和咖啡的習慣。
雙魚座：（11/14~11/20 同時參考太陽與上升星座）。最近要小心身體上火、身體發炎的狀況，特別是眼睛、耳朵和牙齒。如果有上火的現象，建議你少吃油、咸、辣的食物。多喝水，為身體補充充足的水分可以幫助身體慢性發炎的狀況。進入冬天要多注意自己的健康問題。（編輯：賴禹妡）
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