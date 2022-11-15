你以為的「早洩」不一定是早洩？荷蘭男性平均持久力少於6分鐘！醫：與年紀無關

我是廣告 請繼續往下閱讀
早洩的定義
泌尿科醫師陳鈺昕不久前在臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》分享2種比較被廣泛被接受的早洩(premature ejaculation)定義：
1．根據國際性醫學會（ISSM）的定義，早洩的定義包括總是在插入陰道前或插入後约1分鐘内（先天型早洩）或3分鐘內射精（後天型早洩）；總是或幾乎不能延遲射精時間；造成負面的身心影響，如苦惱、憂慮、沮喪和逃避性生活等。
先天型早洩
生平第一次性行為就發生早洩，定義為插入陰道前或插入後约1分鐘内射精。
後天型早洩
原本正常，但後來因各種原因產生早洩症狀，定義為插入陰道前或插入後约3分鐘内射精。
2．根據《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-V）的心理疾病分類指出，男性持續或反覆出現在進入對方陰道1分鐘內，僅受到輕微刺激即發生無法控制的提早射精，症狀持續超過半年，且大部分性生活時（75~100%)都會發生。此症狀造成個人明顯壓力，但需排除精神疾病、藥物或伴侶關係所導致。
另外還有2種早洩症候群:
變異型早洩(natural variable PE)
非規律或非連續出現早洩，屬於性生活的正常變化現象。
主觀型早洩(Subjective PE)
主觀認定自己有快速射精的現象，但其陰道內射精前的持續時間(Intravaginal ejaculatory latency time, IELT) 在正常範圍內或甚至更長。
那到底早洩常不常見？盛行率是多少？是不是年紀越大越容易早洩？
陳鈺昕指出，早洩並不會受年紀影響，年齡層與盛行率都蠻平均的。但也因為各研究調查的定義缺乏一致，導致早洩盛行率不容易被評估，不過根據多數的文獻顯示，全世界早洩盛行率約25%~30%。若以ISSM的先天/後天型早洩來定義，有研究指出台灣的盛行率約為 13~17%。
在荷蘭有一項針對男性「勃起持久力」做出的研究， 向500對夫妻展開調查，結果發現，男士們的平均勃起時間為5.4分鐘，如再以年齡層細分，18-30歲平均勃起時間為6.5分鐘；31-50歲下降到平均5.4分鐘；51歲平均4.3分鐘。
本文經 泌尿科醫師陳鈺昕 臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權報導
延伸閱讀
愛睏起不來？當心身體慢性發炎！醫教五招：從飲食方法矯正擺脫發炎體質
疫苗趕不上病毒演變的速度 何美鄉：免疫、抗疫關鍵在於這一事