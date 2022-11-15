林莎餵小獅子喝奶「驚悚臉」全被拍！粉絲笑：表情管理呢
女藝人林莎擁有甜美臉蛋、D級傲人身材，因長相神似三上悠亞，也被網友封為「台版三上悠亞」，她入主節目《食尚玩家》後爆紅，擄獲許多粉絲的心，IG更坐擁96.2萬粉絲追蹤，人氣超旺。近日她與團隊到泰國拍攝節目，今（15）日也曬出餵小獅子喝奶的照片，不過她似乎太過緊張，驚悚臉全被拍，也讓粉絲笑翻「表情管理呢」、「太可愛啦」。
林莎今日在IG曬出餵小獅子喝奶的照片，她表示「動物園還沒完～嘿嘿，與小獅子的親密接觸也是必須的，先看幾張感覺感情很好的照片」，接著她便PO出多張「驚悚照」，只見小獅子趴在她的大腿上喝著奶，不過接下來她PO出小獅子靠近她的過程，她也一一解釋，像是圖三的心情是「要來了，好緊張，怎麼辦，右手要放哪」。
第四張是「踩上來了，好特別的感覺，小拇指還是透露出不安」，第五張則是「好喝嗎？好乖好乖」，另外，小獅子為了喝奶，甚至撲向站著的她，像是在求抱抱一樣，模樣超可愛。林莎接著說，「第一次這麼近距離看小獅子、餵食，謝謝瘋狂總部泰國行，有夠瘋狂，泰國十天轉眼就結束了，捨不得啦」。
貼文及照片一出，粉絲也紛紛留言，「好可愛」、「羨慕小獅子」、「好像完全就是養一隻放大好幾倍的貓呀」、「第三張的表情管理呢」、「林莎在泰國動物園餵小獅子實在是太酷了」、「妳臉好僵，哈哈！獅子的碰撞」、「第四張，感覺裝鎮定」、「獅子太可愛～第4張明顯很緊張」、「哇，妳不會怕喔，好勇敢喔」、「想當獅子」、「好可愛的小大貓」、「林莎最勇敢了」、「這需要很有勇氣耶」。（編輯：郭佩蓉）