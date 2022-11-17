國泰世華發揮「永續」能量　獲台灣永續獎5大肯定

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然而，不僅是產品上的創新，國泰世華銀行為使金融消費者享受資訊科技帶來的便利，同時又能兼顧資訊安全，導入資安治理成熟度評估機制，確實掌握與所設定成熟度等級目標的差異不足，經由持續深化及落實管控措施並達成目標，並請會計師事務所獨立驗證資安治理成熟度。卓越的資訊安全表現獲「TCSA資訊安全領袖獎」。
許多人對金融行業的第一印象，就是充滿冷冰冰的數字，但國泰世華銀行不僅將金融變得生動活潑，更充滿溫度。自2021年起，國泰世華銀行自製金融教育影音內容，讓民眾能以輕鬆沒有壓力的方式，接觸艱澀的金融知識。此外，運用各國鈔票數鈔的ASMR聲音，融合各國特色曲風打造的 「Gold Noise」系列，充滿療癒感的音樂不僅引發民眾搶聽，也成功拉近金融業與民眾的距離，一系列新穎、有趣的溝通方式，獲「TCSA創意溝通領袖獎」。
在人才培育上，國泰世華銀行積極傾聽同仁與學子的需求，致力提供完善的人才發展計畫、落實永續培力策略。持續推動職場實習計劃，協助青年職涯探索；在員工教育訓練方面，幫助員工獲取所需的知識與技能，創造多元發展機會；並重視員工身心健康，打造友善辦公環境、提供各項照護福利，連續三年逾85%的員工認同公司培育及相關關懷政策，獲「TCSA人才領袖發展獎」肯定。
不僅如此，國泰世華長年關注偏鄉弱勢孩童平等受教權，《大樹計畫》19年來以多元培力持續扶助超過23萬名弱勢學童安心就學。2021年起啟動「線上金融素養課程」，動員行內員工擔任志工講師，教導學童正確金融價值觀並減輕校方教學負擔。實現「讓教育沒有到不了的偏鄉」之願景，與社會攜手前行，結合金融職能及平等受教權的行動獲「TCSA社會共融領袖獎」肯定。
在打造讓消費者有感服務的同時，國泰世華銀行亦發揮永續精神，落實企業社會責任，以金融核心職能解決問題，多次獲TCSA獎項肯定。未來國泰世華將亦將以穩健、創新的方式，持續投入ESG議題，為打造永續的環境而努力。