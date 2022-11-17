坂元裕二編劇冥想滿島光聲音　誓與松隆子合作一輩子

▲日本編劇坂元裕二在2022金馬電影大師課開課。（圖／金馬影展臉書）
▲日本編劇坂元裕二在2022金馬電影大師課開課。（圖／金馬影展臉書）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-17 14:12:172022-11-17 14:23:42

日本名編劇坂元裕二今（17）日出席2022金馬電影大師課媒體茶敘，分享寫作的路程：「我的作品常常先選角再創作，選角比企劃主題重要。」《四重奏》就是先敲定松隆子、滿島光、松田龍平與高橋一生4位演員，再去發想劇情，坂元裕二表示松隆子的表演有一絲幽默詼諧的氣質，藉由她傳達作品中的正能量很重要，而滿島光是坂元裕二的繆思女神，「我很喜歡她的聲音，每一次寫她的角色，腦中都會浮現她的聲音，我想著她的聲音去寫台詞，這輩子都會繼續跟她們兩個人合作。」

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坂元裕二形容高橋一生和松田龍平的表演風格在天秤兩端，「松田龍平的表演很纖細，讓人不想錯過任何細節，如果說松田龍平是細微刻劃角色特質的話，高橋一生就是擴大，高橋一生跟松隆子比較接近的地方，是他們善於把人類脫線的一面轉化為有趣的面向，他的演技會形成一種向心力。」炸雞要不要擠檸檬，自古以來是一個普世性的問題，坂元裕二說：「高橋一生把《四重奏》演得很『POP』，炸雞擠檸檬那場戲，可以變成大家口耳相傳的熱門橋段，都是高橋一生的功勞。」

「編劇是一個可怕的工作。」坂元裕二每天寫劇本都很投入，「每個角色都是相同程度的入戲，如果不這樣做，身為編劇是很失格的，有時我會大哭大叫去寫台詞，如果叫太大聲，可能被鄰居抗議，所以我的劇本盡量保持在冷靜的狀態。」他透露在所有作品裡面，至今對《離婚萬歲》瑛太的角色魂縈夢繫，「那個角色我並沒有寫出結局，偶爾會想起他後來怎麼樣了？他還活在我的思緒裡面。」

寫了很多離別的題材，坂元裕二認為，「分手跟離婚有可能讓人生更開心，Happy Ending不見得是兩個人終成眷屬。」好比在《四重奏》裡，有人離婚、有人失去兒子，這群人生破碎的人組成一個樂團，既不會紅也不會到更好的環境，「我想寫他們到頭來還是維持現狀，沒有任何改變，就算已經沒有夢想了，還是可以活得很快樂。」

在坂元裕二的作品裡，常常以4個角色的故事展開劇情，他表示一部電視劇只有2個角色是不夠的，3個人的話容易變成三角關係，4個人就有很多變化，可以3對1、2對2，用豐富的人際關係去延伸有趣的內容，「在構思篇幅比較大的故事時，有些角色會淪為功能性，我盡量避免這件事，但是真的沒有靈感的時候，只能在心裡跟演員說對不起，單純用編劇的功夫去寫角色。」

坂元裕二的作品，在日本被認為是「小眾」，他說：「我的創作理念是描寫個人的事情，常常被說格局很小，一直以為只有日本觀眾看我的作品，沒想到可以跨越大海另一端，跟不同文化的人分享我的作品，直到現在人在台灣接受訪問，也還不敢相信是真的，所以說人去經營自己喜歡的事情，其實更有機會跟別人產生交流。」

坂元裕二幽默表示，當初開《大豆田永久子與三個前夫》的劇本會議時，寫到女主角陽台紗門壞掉的情節，所有人都反駁：「哪有人的紗門會壞掉？」沒想到這趟來台灣，好多觀眾在Instagram告訴他：「我們家紗門就是這樣壞掉的！」坂元裕二說：「我的劇組都否定我，居然台灣人懂我。」

昨晚他和導演是枝裕和去清粥小菜店吃消夜，四周年輕人的表情生氣蓬勃，坂元裕二說台灣人的臉孔很美麗，心情全寫在臉上的樣子很有人味，「我在日本不喜歡寫重複的題材，如果有機會來台灣創作的話，我希望回到原點，創作最簡單的戀愛故事。」他透露自己是陳玉勳導演的粉絲，看過《消失的情人節》和其他所有作品，不過最近印象深刻的是柯孟融導演的《咒》，驚悚情節讓他直呼：「很可怕。」

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