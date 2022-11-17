巷仔內／險釀北約危機！波蘭成俄國與西方「新衝突點」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、俄烏衝突延燒的潛在危機
在俄烏戰爭爆發前，烏克蘭身為俄羅斯、白俄羅斯和波蘭之間的「緩衝區」，一直都站在十字路口上，是歐盟與獨立國協的交界處、西方與俄羅斯的交會點，但自從蒲亭正式入侵烏國以來，情況已經發生了變化，戰線似乎有向波蘭轉移的危險，畢竟波蘭與烏克蘭、白俄羅斯（蒲亭盟友），共享約600公里的邊界，俄羅斯的防空系統範圍也覆蓋了波蘭大部分領土。
此外，戰爭爆發後，北約很多派去幫助烏克蘭的武器、車隊，都是經由波蘭進入烏國的，波蘭可說是站在北約東翼的最前線，雖然有美軍派駐在波蘭，北約也準備好在東翼加強防禦；然而，這並沒有大大減輕波蘭的擔憂，相反的，波蘭在這場戰爭中感受到的熱度正在升溫，狀況隨時可能再有改變，只是時間早晚問題。
波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Jakub Morawiecki）曾說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，只是他龐大地緣政治計劃中的一部分而已；確實，在歷史上，波蘭與烏克蘭有相似的經歷，波蘭在二戰期間曾被蘇聯入侵並建立共產主義統治，一直持續到1989年，蘇聯鐵幕垮台為止。對蒲亭而言，前蘇聯的終結導致俄國的全球影響力大幅下滑，始終是種恥辱，因此他懷抱著恢復帝國榮光的野心，追求他心目中偉大的俄羅斯夢，所以像波蘭這種曾被納入前蘇聯鐵幕的東歐國家也就更加警戒，而北約為了維護憲章價值，便有了集體協商和集體防禦的規定，以免更多成員國面臨俄羅斯的威脅。
二、波蘭獨特的地理風險
跟其他東歐國家相比，波蘭不只與白俄羅斯有領土連結，還跟俄羅斯在歐洲的外飛地-加里寧格勒（Kaliningrad）有連結，在地理風險上，和波羅的海3國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）面臨的較為相似。相較之下，摩爾多瓦、羅馬尼亞等國家的風險，主要應該是來自黑海艦隊以及俄國在烏南的掌控區（如：克里米亞半島），壓力種類不太相同。
自2021年夏季以來，來自中東、阿富汗和非洲的非法移民，一直試圖通過白俄與波蘭、白俄與立陶宛邊境的非正規路徑進入歐盟，令歐盟國家不堪其擾，也被視為是白俄在蒲亭的默許下，用以破壞歐盟穩定的一種手段。為了不讓俄羅斯有機會藉由與加里寧格勒的連結，開闢1條進入歐盟的新路線，並利用非法移民發動混合戰，波蘭國防部長布拉什恰克（Mariusz Blaszczak）已於11月初宣布，要在與加里寧格勒的邊界修建防護牆牆，保護波蘭邊境安全。
在國際社會普遍將目光放在烏克蘭之際，其實與加里寧格勒接壤的波蘭村莊居民，自開戰後也一直處於高度戒備狀態，戰爭的迷霧同樣壟罩在加里寧格勒的波俄邊界上空，特別加里寧格勒有俄國部署的波羅的海艦隊及軍隊，自俄烏衝突以來重要性有增無減，波蘭還要提防俄國藉著控制「蘇瓦烏基缺口」（ Suwalki Gap，波蘭與立陶宛的邊境連接處），這塊被視為「北約軟肋」的地方，在必要時將波羅的海3國與北約其他國家隔離、分化並打擊北約。
三、 波蘭遭遇飛彈襲擊，是烏克蘭戰爭升級的象徵？
15日發生的飛彈事件，將戰爭之火引向波蘭領土，也提醒外界注意衝突升級的巨大威脅。然而，此事的真相至今撲朔迷離，一開始是不具名的美國高級情報官員透露，爆炸是由越境進入波蘭的俄羅斯飛彈引起的，但後續不只美國官方拒絕證實這項報導，連美國總統拜登（Joe Biden）也說，飛彈不太可能是從俄羅斯發射的。
隨後，北約、七國集團成員和部分歐洲國家也都陸續表示，這很可能是烏克蘭出於自衛，為了攔截俄國飛彈而導致的烏龍，卻也不忘留個台階，強調一切都不是烏克蘭的錯，是俄羅斯自己先侵略它國造成的；就連事主波蘭的反應也有點模稜兩可，為飛彈的由來留下不少解讀空間，即使被指射錯飛彈的烏克蘭仍在反覆喊冤。
種種跡象看來，或許可以做個假設，就是北約也不願意戰事全面升級，避免真的去動用到北約創建條約第4條及第5條，因此波蘭、北約、美國等，是先遵循所謂的相稱性原則，透過內部協商與審議，再做出統一的對俄回應，如此一來，既不會明顯導致戰爭升級，也能向俄國發出明確信息：倘若再有此類襲擊行為，將只會導致北約做出更大的反擊。而無論肇事者是誰，西方陣營針對此事進行的磋商都是有意義的，在波蘭領土遭襲、公民喪命的時刻，北約必須表現出團結，這也是自從蒲亭2月下旬發動侵烏戰爭後，北約一直努力的方向。