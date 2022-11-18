特企／羅芙奧2022秋季拍賣會　各專場亮點搶先一睹風采

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中國二十世紀美術史上地位崇高的人物林風眠《蓮花圖》；台灣現當代藝術家龎均《層層疊疊上遠山》、《春江千帆過》；邱亞才《沉默》，及藍蔭鼎、蕭勤、莊喆、楊識宏、陳庭詩等精彩作品。當代雕塑大師朱銘《太極系列》；李真《雪峰仙蹤》、《無心海》之外亦有台灣新銳藝術家近期討論度極高的雕塑家阿咧；新銳藝術家張騰遠著名「鸚鵡人系列」。從新銳到經典，多元且不同類型的藝術家展現藝術原創的豐富內涵，羅芙奧期待為藏家增添多元化的收藏標的，歡迎垂詢。
「薈萃國際：現代與當代藝術」專場，訂於12月3日舉行， 精選藝術拍品120組。專場橫跨二十至二十一世紀，薈萃東西方藝術大師傑作，聚焦新興當代藝術，鎖定新一代年輕收藏家品味。推薦潮流塗鴉藝術、超當大藝術、東南亞新生代、日本女性藝術家、華人經典與當代巴黎畫派之作。
重點拍品推薦:西班牙當代畫家–艾德加．普連斯（Edgar Plans）近兩年在潮流藝術收藏圈掀起一股西班牙旋風，可愛的療癒系風格，擄獲新世代藏家的心。拍品《家庭》，以三位藝術家在 2009年前後，創造出的「動物英雄」（Animal Hero）的人物為主角。艾德加以富有童趣可愛的畫風，充分展現家庭經 驗中，自由愉快的童年記憶。拉法‧馬卡龍（Rafa Macarron）《異世界》 2019年畫作，畫家筆下天馬行空的想像力將生活日常轉換爆發，如描繪外星球奇異世界。曾展覽上海西岸藝博會。日本當代藝術市場熱門藝術家：平子雄一（Yuichi Hirako）2012年創作大尺幅畫作《閑散》色彩 鮮豔、構圖精巧，線條與用色不拘小節，刻劃了豐富的元素與細節，背景複雜多變。六角彩子（Ayako Rokkaku）《女孩三重奏》充滿溫度的手繪塗鴉精神，以連續、不同角度的構圖，捕捉人物動態的身影。華人經典大師系列，推薦朱沅芷《百美戲浴圖》為朱氏筆下人數最多的挑戰。超現實場景整體色彩柔和，構圖層次豐富且充滿詩意。戰後最瀟灑浪漫的大師，丁雄泉《夏日午後》 1979年早期作品大尺幅油彩畫作，以風情萬種雙姝人物和斑斕色彩抽象構圖，暢快筆觸大器揮灑，隨興而厚實。法國巴黎畫派，具象美學傳統優雅雋永。安德烈．布拉吉利（Andre Brasilier）《秋谷裡的馬群》、《榭爾 河畔輕騎》寫意風格，禮讚四季自然之美，以及藝術家生平最大件陶瓷作品《美人魚》。
「翰墨丹青—書畫及古文物」專場，將於12月3日（六）下午1:00舉槌，本次秋季拍賣會中，甄選共112件書畫及文物臻品。本次拍場呈現喻仲林「銜露凝香－喻仲林家族海外藏珍專場」來源有序，由其家屬釋出多件珍貴少見作品—體現工筆精隨《紫薇孔雀》、喻氏少見寫意之作《雄視八荒》、經典題材如《紫藤雙鴿》，和扇面作品《罌粟粉蝶及金鳳麻雀》與其於麗水精舍授課之作《花鳥畫稿（六件一組）》，以及喻氏私人用章，由臺靜農、曾紹杰、王壯為、吳平等所篆刻，材質珍貴且來歷不凡。
井上有一《佛》以獨創「凍墨」手法創作，畫面效果立體鮮明，不僅反映出藝術家持續修煉自我的精神，更為其藝術生涯顛峰的經典代表作。溥心畬《秋山亭子》與《梅花》在流暢筆觸間盡顯儒人之高尚雅致。黃君璧《雲山飛瀑圖》與《雲山浩蕩》則以經典的山石瀑布構圖大展雄渾氣勢。同場另董陽孜《處其實（雙拼）》、《涓涓不塞終為江河》和《別有天地非人間》；卜茲《東坡水調歌頭》以狂草完美演繹蘇軾詩詞；以及近代書畫大家李義弘的佳作《秋巒霞影》、《鄉野人情》、《農家樂》、《松間鍾馗 書畫合璧扇》，與《留雲》。
「文物」以文房雅玩—清代冠耳象足爐《飛雲閣》款、明代剔紅漆器「遊歸圖」長方蓋盒、清代黑漆嵌雲石座屏等點綴拍場，保證為藏家帶來多元的驚喜，將共同為羅芙奧書畫及古文物專場再次創下高峰，敬請拭目以待！
「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」秋季藏酒拍賣即將於12月1日舉槌，12月1日葡萄酒專場、12月2日威士忌專場，逾700件拍品精彩可期。
葡萄酒以香檳開場，匯集眾香檳廠經典代表如Krug Clos du Mesnil白中白、產量稀少的Salon、小農香檳始祖Jacques Selosse年份香檳；波爾多珍釀中珍稀老年份如La Mission Haut–Brion 1955、獲得滿分讚譽的如Mouton 1982、Marguax 1990、以及特別適合長時間陳年的大瓶裝如三公升的Latour 2004、六公升的Margaux 2015等，是喜愛經典的藏家不容錯過的收藏。此外，近年來國際葡萄酒市場熱度不斷攀升，使得本就產量稀少的勃根地名莊酒款更加供不應求，羅芙奧尊釀雲集非常榮幸能在酒價急速上升的2022年徵集到豐富的品項，諸如Domaine Leroy、d’Auvenay、Armand Rousseau、JF Mugnier、Leflaive等經典名莊與Domaine Bizot、Cécile Tremblay等不容小覷的勃根地新秀；本次更有市場少見的Domaine de la Romanée–Conti（DRC）2009年1.5公升大瓶裝（Magnum）套組，一共八瓶的大瓶裝組合，其中包含了Montrachet特級園白酒，十分難能可貴。
於12月2日登場的威士忌專場，本次除了高年份酒款如Brora 2012年推出的1972年蒸餾40年、格蘭菲迪（Glenfiddich）於1999年裝瓶的舊版50年、高原騎士（Highland Park）1960年蒸餾的舊版50年、麥卡倫經典的璀璨系列第三版57年及第六版65年、旅行黃金時代（Golden Age of Travel）系列酒款等，更呼應近期英國皇室的變動，推出「封存皇室經典時刻」專區，徵集與皇室成員和其人生大事相關的酒款，熱愛威士忌的老饕都知道威士忌是時間的藝術，它盛載了歲月也封存了記憶，且讓我們用威士忌典藏生命中每一個不凡的當下。
2023年適逢山崎蒸餾廠100週年，羅芙奧尊釀雲集特別於2022年的12月份以「走過一個世紀的山崎蒸餾廠」專區，徵集山崎蒸餾廠早期的單一麥芽威士忌作品、已於2010年停止生產的私人包桶The Owner's Cask系列、最受藏家矚目的山崎雪莉與水楢桶年份酒款、山崎35年等，本季更與藏酒超過五千款的「古華酒藏」聯手，部分拍賣品項得以以極為優異的預估價格和藏家們分享，一起為這間寫下日本威士忌百年歷史的酒廠慶賀。「手袋及精品鑑賞會」精品的稀珍所帶來的無限魅力與耀眼光輝，無一不擄獲藏家的芳心，羅芙奧精品部用心掌握奢侈品脈動，致力提供藏家精采絕倫的收藏目標，同時以熱忱服務打造尊爵不凡的收藏體驗。因此，羅芙奧2022秋季手袋及精品鑑賞會將於12月1日至12月4日假台北萬豪酒店，敬邀藏家一同欣賞傳承世代風華與歷久不衰的經典搭配哥倫比亞祖母綠寶石、彩色鑽石及亙古悠長紅、藍寶石，鑑賞箇中樂趣與顛覆收藏定義的珍稀時刻。
哥倫比亞是全球最大的祖母綠產地，在這片古老大陸上的Muzo礦區曾出產不少傳奇祖母綠，歷史上受到君王及皇室喜愛深具收藏意義，但因國家內戰不斷Muzo礦產量逐漸下降，然而市場對它的渴求卻與日俱增，本季重磅呈獻來自MUZO產區逾15克拉哥倫比亞無油祖母綠鑽石戒指，濃郁深邃的綠色帶出一絲靜謐、神秘之感受。偌大的閃爍鑽石是滿載大地奧秘與風土底蘊的迷人之作，歷久不衰。
再者，近期珍稀粉紅色鑽石再次更新拍賣記錄，需特別關注過往優質絕礦產區帶來的傳奇性，其中澳洲Argyle礦區僅僅開採37年便於2020年宣佈封礦，曾生產過的優質彩鑽如今更顯彌足珍貴，此消息也自然帶動全球富豪競逐熱潮，亮點徵集到逾1克拉Argyle礦區深彩粉紅色鑽石，令人再度切身感受近似紅色鑽石的稀罕奧義。無獨有偶也帶來多款集絢麗設計與奢華粉紅色鑽石戒指搭配令人愛不釋手。
最後同場蒐羅珍稀時尚奢侈精品，愛馬仕之所以成為當今的愛馬仕，原因為二，稀罕的原料與愛馬仕工匠背後所代表的皮革工藝，除了稀有皮革或經典牛皮的柏金包、凱莉包搭配雋永時尚的顏色貴為愛馬仕藏家炙手可熱的款式，還有最令人垂涎的手袋尺寸之一MINI KELLY更讓收藏家為之瘋狂，於此更是提供多元精品供藏家一覽風光！
羅芙奧精品部門透過悉心掌握奢侈品市場脈動，更致力精心推選、提供藏家真摯且值得收藏的獨特收藏標的，同時以對精品的熱誠打造尊絕不凡、低調奢華的收藏體驗，每一推薦之作，目的皆是賦予品味藏家極致的典藏盛會。
羅芙奧秋季拍賣會時間：12／1–12／4
預展與拍賣會地點：萬豪酒店3F博覽廳
各專場時間請參考：https://ravenel.com/zh-TW/au/calendar
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！