安斯泰來藥廠守護地球　動員淨灘台江國家濕地公園

深耕台灣17年的日商「台灣安斯泰來製藥公司」日前由總經理中根英仁帶領一行70人，於台江公園進行淨灘活動。雖然已經是秋天，但台南白天溫度依舊炎熱，安斯泰來製藥公司員工及家屬分組於台江公園的海岸邊頂著炙熱豔陽，揮汗如雨的沿著海岸線撿拾垃圾。雖然氣候炎熱，但員工們表示，可以拋開多雨的台北來南部享受得來不易的陽光，又可為地球盡一份心力，真是一舉數得。
安斯泰來總經理中根英仁表示，環境永續經營一直是安斯泰來藥廠重視的領域之一，不僅制定溫室效應氣體減排目標，落實減碳政策，公司更致力於永續環保的教育推廣。安斯泰來除了透過藥品研發改善人類健康生活，公司長期也對公益活動及社區環境關懷投入許多心力，身為地球的一份子，每個人都有義務為地球盡一份心力。公司家庭日活動曾經舉辦過淨山、植樹、助植防風林(黃荊及椬梧)等活動，未來也會持續規劃相關行動，實踐對台灣這片土地滿滿的愛與關懷。之所以選擇台江國家公園淨灘是因為台江為台灣唯一濕地型國家公園，園區內的生物會因為海洋垃圾的影響而破壞牠們的棲息地，希望透過這次的淨灘活動，同仁能更認識濕地的環境特色，並以實際行動守護台江國家公園的潮間帶，傳遞垃圾不落地的理念，讓美麗海岸重現。
安斯泰來員工李先生這次也帶了太太及小孩一起來淨灘，希望將保護大自然的理念分享下去，也讓孩子從小建立海洋保育概念。李先生說，這次的活動不僅讓他更了解了濕地的生態特色，也讓家人的情感更凝聚。
另一位員工徐先生則表示，他平常會隨身攜帶環保餐具，也會使用水壺，盡可能不使用一次性餐具，上下班也都搭乘大眾交通工具，減少碳排放。這次淨灘後發現，人類只要多製造一個垃圾，就可能影響候鳥的棲息地，希望大家都能從自身做起，友善環境、友好地球。
今天的淨灘成績為115公斤，大部分為寶特瓶及塑膠類垃圾。根據荒野協會來源表示，近年於國際淨灘間的垃圾統計，海洋垃圾2大頭號殺手就是免洗餐具及塑膠垃圾，光是撿拾到的塑膠瓶，堆疊高度高達8.4座台北101大樓。而免洗餐具的數量以每人3餐使用來計算，可用上將近30年。這些廢棄物歷經幾十年也不會分解。愛地球一點都不費力，只要大家珍惜食物、不浪費、避免過度包裝、養成自備餐具好習慣，減少垃圾，就是愛地球的最好行動。