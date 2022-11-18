金馬創投會議13項大獎揭曉　 總獎額近700萬元

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金馬獎最佳新導演張吉安繼《南巫》之後，採集大馬媽姐回憶凝鍊而成的異鄉人故事《金蘭荖葉》，從激烈的競爭中脫穎而出，勇奪百萬首獎；金鐘導演蘇奕瑄新作《青春並不溫柔》，則抱走了WIP企劃唯一獎項「臺北文創劇作獎」和四十萬獎金；台灣大哥大MyVideo專為劇集類設立的「MyVideo 劇集創意獎」，則由編劇涂芳祥及詹大為導演的《貪婪演算法》獲得。
這屆金馬創投入選企劃強棒盡出，低迷三年的華語影壇也準備好迎接新一波創意爆發，來自跨國合製與國際導演的提案，更為金馬創投打開了多元視野。專為拍攝或後製中電影提供媒合協助的WIP企劃，今年八件作品入選中就有五件是跨國合製或完全來自海外投資。
曾以電視電影《青苔》獲第53屆金鐘獎電視電影大獎的導演蘇奕瑄，今年帶著首部劇情長片《青春並不溫柔》入選了WIP企畫，就一舉奪下WIP企畫唯一獎項「臺北文創劇作獎」，獲得四十萬獎金。
《青春並不溫柔》以1994年一場真實的美術系罷課事件為背景，描述女主角在抗爭、愛情、和堅持理想的掙扎過程中，經歷跌跌撞撞的探索之後，終於完成了青春幻滅的啟蒙之旅。
臺北文創基金會董事暨執行長劉麗惠表示，《青春並不溫柔》刻劃了一個通過失敗、選擇到確認自我的成長故事，這是每個人在「成為大人」的過程中都必須經歷的試煉。蘇奕瑄導演藉由一場校園抗爭，讓大家看到年輕人對自由的渴望，以及隱藏在無所畏懼的表象下，那些關於青春焦慮、情愛抉擇的苦澀與掙扎。「新生代導演的作品在電影本質的詮釋之外，也讓觀眾看到他們對社會的思考，這正是華語電影能一路向前、不斷傳承的動力，臺北文創劇作獎希望透過實質鼓勵，為新生代導演的最後一哩路加油！」
在此之前，《青春並不溫柔》已先後入選南特影展國際提案工作坊、東京新銳營與威尼斯創投市場展，並獲得文化部109年度國產電影長片輔導金。
除了劇作獎之外，臺北文創每年至少連續提供半個月以上的場地，協助舉辦金馬電影大師課、金馬創投工作坊、選片指南、和新導演論壇等活動，為專業人士、新創團隊、和一般影迷提供學習、交流和溝通的場域，也是希望能為培育未來的台灣影視人才盡更多力。
近年不斷加大對華語影視投資力度的台灣大哥大MyVideo，在2020年首開先河，於金馬創投會議設立「MyVideo 劇集創意獎」，今年由三度入圍金鐘獎迷你劇集編劇獎之編劇涂芳祥及詹大為導演的《貪婪演算法》獲獎，故事描述一群平凡且循規蹈矩的小人物，因捲入陰謀，被迫放棄一切並設局反擊，試著完成台灣史上最完美的金庫盜竊案。台灣大哥大新媒體服務李芃君副總經理表示，這個劇本極具創意，也將過去在好萊塢才能看到的超大型金融竊盜案，有機會透過「貪婪演算法」在台灣發生，台灣大哥大MyVideo期待透過實際行動支持，讓精彩劇本得以影像化呈現在觀眾面前。
台灣大近年投資如《茁劇場》系列、《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《做工的人》等許多充滿潛力或口碑爆棚的各類優質作品。MyVideo共同出品的影視作品，也屢獲金鐘獎、金馬獎等入圍及獲獎肯定，如張鈞甯首部擔任監製的懸疑犯罪電影《查無此心》即入圍今年金馬獎5項大獎。
金馬創投會議精彩落幕後，華語影壇的年度盛事「第59屆金馬獎頒獎典禮」，將於11月19日(六)隆重登場，台灣大哥大MyVideo將於19日17:30起同步直播典禮盛況，不限MyVideo用戶，全民跨多元裝置，隨時隨地透過MyVideo觀看高畫質現場直播，一手掌握金馬獎星光大道與頒獎典禮精彩內容。