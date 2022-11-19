太想放假！阿兵哥修圖PCR報告「陰轉陽」 慘遭起訴
想放假想破頭！陸軍機械化步兵第269旅一兵陳姓男子，日前因為太想休假，竟然動起歪腦筋，不僅自己DIY在快篩試劑「畫」上2條線，甚至還將PCR採檢結果從陰性P圖修改成陽性，不過因為技術太差被長官抓包。新北地檢署偵結，依陸海空軍刑法、刑法偽造文書等罪將陳男起訴。
根據檢方調查，陳男在今年5月12日到13日休假，但是他不想回營，因此異想天開，決定動手自製「陽性快篩」，自己用紅筆在快篩畫上2條線，拍下照片回傳給長官，怎料被長官察覺有異，要求再重新拍攝，陳男便以試劑被母親丟掉為藉口回絕。
隔天，長官要求同仁帶陳男去醫院進行PCR採檢，最終採檢結果為陰性，陳男決定再DIY，用修圖軟體將照片「陰性」改成「陽性」後再回傳，但還是因為技術太差被抓包。
事後長官要求陳男回到營區接受調查，當場測試快篩，結果確為陰性，因此遭移送法辦，偵結後被依照《陸海空軍刑法》及《刑法》偽造為書罪等罪嫌起訴。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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