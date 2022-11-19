Albee骨折「仍堅持地獄式訓練」　親吐崩潰歷程

「型男主廚」詹姆士與「劇場甜心」范乙霏（Albee）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，宣傳音樂舞台劇《摘心米其林》。Albee分享第一次演舞台劇前不幸受傷骨折，但由於擔心被換角，仍堅持地獄式訓練。
從《我愛黑澀會》出道的Albee近年積極參與劇場表演，她回想第一次演出舞台劇《吻我吧娜娜》前，因上外景節目，右腿不幸骨折，醫生說開完刀要休息3個月，但她表示3個月後就要上台演出，當下非常擔心被換角，因此請了教練每天進行一對一的地獄式訓練，也說自己當時情緒不穩定，「我媽都不敢進房間，因為我都會發出那種怒吼、大哭，很崩潰。」她也感謝導演梁志民最後沒將她換掉，「他的心臟真的非常大顆。」詹姆士則幽默回應：「他都敢找我了，為什麼不大？」
事實上，Albee在正式進入演藝圈前，已經考上航空公司地勤，她表示因為中途離職要付違約金，所以一度猶豫，但思考到中途自己還是會離開，的個性，就還是勇於挑戰，「我還是喜歡嘗試各式各樣、充滿挑戰的工作，那就是演藝圈。」一旁的炎亞綸也認同，「因為演藝圈一切都不穩定，希望你繼續挑戰下去。」
詹姆士因主持《型男大主廚》從餐飲業跨足演藝圈，他分享自己當初拒絕過節目的主持邀約，「因為那時候我覺得來跟我對稿的這個執行製作，我不認為他對食物有熱情，如果不是這麼有熱情，我又不是個綜藝人，為什麼我要去做這件事？」但在節目方不斷邀約下，還是決定接下主持棒，今年還入圍金鐘獎。