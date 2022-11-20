巷仔內／守北3城！蔡、蘇加持地方政績　綠營選情不悲觀

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2018年縣市長選舉，民進黨表現不如預期，意外丟失多個縣市，不過仍保住桃園市、基隆市、新竹市等藍大於綠版圖，再加上相對穩健的台南市、嘉義縣、屏東縣，隨後也靠著補選奪回高雄市，搭配中央執政，綠營在全台仍可以與國民黨抗衡。
自2020年1月總統大選後，百年大疫自中國蔓延到全球，即使我國防疫表現在世界數一數二，然而疫情對全世界來說終究是負面事件，因此在全世界都容易淪為做得好應該、做不好活該的困境，這也是民進黨此次選舉的原罪，尤其當疫情指揮官陳時中參選台北市長之時，效應更容易被放大。
即便有防疫的外力，下周的選舉，民進黨無非仍希望守成現有縣市，甚至能夠奪回2014年當選，但在2018年意外丟失的縣市。
綜觀過往地方選舉，多半會喊出「決戰中台灣」、「衝破大安溪」等語，此次選舉民進黨雖有跨縣市連線的政見、活動，不過仍不像過往一般，有完整的主軸貫穿全場，也讓各縣市多半時間是單兵作戰。
主因是台南、高雄、嘉義縣、屏東縣等南方4城相對單純，另外，桃竹基8年執政成果豐碩，將卸任的首長皆為中生代政治明星，且接棒候選人特質鮮明，團隊多半有各自的訴求，皆能獨立作戰。從選舉過程來看，即使大環境對民進黨不是順風，但選到最後一周，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新北市長候選人林佳龍、基隆市長候選人蔡適應、新竹市長候選人沈慧虹等備受關注的候選人，都持續展現高度動能，車掃、大型造勢樣樣來，展現十足氣勢。
其實，2018年國民黨籍的韓國瑜爆冷當選高雄市長後，荒廢市政、言行爭議不斷，負面效應早隨其後續代表國民黨參選總統，加乘擴散到全國各地；另外，與韓國瑜同時當選的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等藍營諸侯，普遍被認為把首長當里長在做，格局遠不及過往同城市的民進黨籍首長，再對比同期執政的鄭文燦、黃偉哲、陳其邁、翁章梁、林右昌、林智堅等人的大格局大發展，可說是天壤之別，相信選民自有公斷。
再者，中央執政的表現一直都受到普遍肯定。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌即使很可能不會再選舉了，但2人每每現身「別人的」造勢場合，仍能喚醒支持者的熱情，這也證明，除了地方執政的對比外，中央執政的成果也是此次地方選舉中，民進黨很好的墊腳石。
另外，台灣人民在2018年相信國民黨的話術，給了親中、執行能力普遍低落的國民黨在諸多縣市執政的機會，還一度讓國際社會誤解台灣人對主權的態度，但其實國人對台灣的認同屢創新高，再加上執政對比下，此次國民黨想再複製2018同一套，恐沒有那麼容易。
最後關頭，民進黨候選人只要抬頭挺胸、理直氣壯地凸顯過去執政縣市的進步、與競爭對手的格局差異，再搭配票房叫好叫座的蔡英文、人氣王蘇貞昌的執政底氣，下周的選舉絕對不悲觀。