全台6大自然秘境不藏了！隱藏野泉絕美　有專人帶路賞楓

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霞喀羅國家步道橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉，是早期當地部落的聯外交通要道，其中，「Syakaro霞喀羅」為泰雅族語的「烏心石」，因山區盛產此樹而得名。除此之外這裡也同時存在著歷史痕跡，像是日治時期日本人為討伐當地部落，而在此地修築警備道路，並設立砲台、駐在所、碉堡等，現在仍然留有許多遺址。
自然景觀方面，霞喀羅古道沿線會經過大漢溪源頭的上游，如果在入秋時節走訪古道，可見滿山火紅的楓樹林，是山友們的秘密賞楓景點。此行程將從養老端登山口開始，行走至馬鞍駐在所，休息後再原路折返，即使是平時較少運動旅人，也非常適合體驗，走入山林裡吸收大自然芬多精，療癒身心靈。
台東栗松野溪溫泉
隱藏版野溪泉不要太絕美！位於台東新武呂溪支流峽谷的栗松溫泉，雖然隱藏於深山祕境，卻早已有來自全世界的旅人指名造訪。該野溪泉擁有「上帝踏過的足跡」美稱，溫泉源頭來自岩壁，屬於瀑布型溫泉，瀑布沖刷岩壁所形成五彩繽紛的色彩，加上瀰漫著溫泉的霧氣，景色吸引旅多旅人慕名前往。不過想要來到此處首先得經過重重溯溪、攀登關卡，是場對個人體力與耐力的考驗，因此建議由專業嚮導全程陪同，體驗刺激溯溪、療癒泡湯的同時，也可以安全地享受大自然鬼斧神工的秘境風景。
屏東哈尤溪溫泉
被譽為「雲豹之湯」的哈尤溪溫泉藏身在屏東霧台鄉，源頭就是頗負盛名的小鬼湖，並以高聳的七彩岩壁與清澈見底的溪水聞名，由於岩層富含鐵質及各種礦物，泉脈自岩壁縫流出，經過硫磺的沖刷將岩石染成紅、黑、黃、白等多種色澤，與壯麗的峽谷結合，猶如一幅天然的畫作。行程建議從大武部落出發，搭乘吉普車溯溪入山後，沿著河床走進哈尤溪，也可以享受枯水期限定的溯溪體驗，穿梭在壯麗峽谷中，讓大自然鬼斧神工的美景幫你忘卻平日煩憂。
花蓮萬榮摩里沙卡洞穴溫泉
溫泉迷們又有一處野溪溫泉待解鎖了！花蓮萬榮溫泉又稱「摩里沙卡洞穴溫泉」，是在岩壁上由半人工搭砌而成的洞穴湯池，有如一座近乎渾然天成的泡湯包廂，天然的溫泉源流水質乾淨而且水溫適中，是全台唯一的碳酸鹽泉，又被稱作是「美人湯」，保留了原始的自然風貌。花蓮萬榮溫泉建議最適合於 12 月到 3 月份前往，該時段溯溪難度相對較低，非常適合初學者跟隨著教練的腳步盡情探索野溪溫泉；溯溪之餘再透過泡湯舒緩身心、消除疲勞，美照隨拍隨出片，刷爆社群平台！
武陵農場賞楓
愛好賞楓、賞櫻的民眾想必都對大名鼎鼎的武陵農場不陌生吧？武陵農場隨著四季變化也有著春花、夏果、秋楓、冬雪的不同景緻，其中推薦最佳賞楓期就落在每年 10 月底至 12 月初，等於11月中下旬後正是最佳賞楓時間，旅人更還有機會看到靄靄雪景與寒梅盛放，彷彿置身於世外桃源。不過每逢預訂周邊住宿都可說是一位難求，因此相當推薦體驗武陵農場一日遊行程，賞完楓還能到附近走走逛逛，非常適合家庭以及情侶好友的出遊選擇。
宜蘭太平山原始森林自然之旅
太平山國家森林遊樂區一直以來都是絕佳避暑勝地，四季風貌皆有不同，秋季的山毛櫸與火紅楓樹更為太平山帶來了艷麗色彩，而山櫻花、梅、杏、太平山白櫻花也隨四季更迭而展現不同景緻，一日遊行程將走訪鐵衫林步道、群峰疊巒環抱的翠峰湖等知名景點，欣賞原始鐵杉林及溼地等自然生態、超過 2,500 年的白嶺巨木、層層疊起的見晴雲海，在太平山山林步道之間森呼吸，彷彿身處仙境，感受最純粹的大自然森林浴，心曠神怡。