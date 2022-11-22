朴志訓被下藥生氣了！當《弱美男》把惡霸「打到全臉血」

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朴志訓受訪分享角色的魅力是「眼神」，他說：「時恩雖然是沉默寡言的角色，但具有用眼神壓制對方的氣魄，飾演角色時會盡可能的保持冷靜和冷漠。」他對於角色在校園裡孤獨的處境很有感觸，「我在學生時期其實沒什麼朋友，我小時候胖胖的，又從童星時期就開始進行演藝活動，還曾被同學取笑是『電視上胖胖的同學』」。
在《二十五，二十一》中飾演「小可愛」的崔顯旭，劇中飾演整天睡覺但身懷高超格鬥技的學生「安秀浩」，他個性爽朗、富有正義感，再展豪放不羈的魅力。他有次被學校棒球隊找碴，試圖想圍毆他，但身為超強打仔的他以寡敵眾，打到棒球隊員們落荒而逃。崔顯旭透露，這次是他首度嘗試武打戲，在拍攝前積極進行拳擊特訓，有不少動作戲的連續鏡頭和特寫，都是由他親自上陣演出。
劇中，模範生朴志訓和學習吊車尾的崔顯旭成為對抗校園暴力的夥伴，截然不同個性的兩人互動火花十足，被問到對彼此的第一印象，朴志訓笑稱一開始覺得崔顯旭「很可怕」，他解釋：「第一次看到他走進門時，他塊頭比較大，之前還覺得他比較像哥哥，但認識後發現他完全是個小孩子，會抱著我、想親我，很愛撒嬌。」崔顯旭也坦言：「一開始覺得沒有辦法和哥親近，因為他很內向又有傲嬌的一面。」但在朝夕相處後，兩人現在已是私下會相約喝酒聚會的好朋友。《弱美男英雄Class 1》在愛奇藝國際站播出，原著漫畫可至LINE WEBTOON觀看。
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