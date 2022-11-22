邊玩邊學閩南語！沉浸式教學擴大到227間幼兒園

▲幼兒園透過闖關活動，使幼兒增進閩南語表達能力。（圖／教育部提供）
▲幼兒園透過闖關活動，使幼兒增進閩南語表達能力。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-22 13:50:56

配合行政院推動「國家語言整體發展方案」，教育部國教署委請國立台中教育大學幼兒教育系團隊辦理「閩南語沉浸式教學融入幼兒園計畫」，從105學年10園、37班參與試辦，至111學年度辦理規模擴大到227園、共834班參與，盼讓幼兒邊玩邊學閩南語，讓閩南語向下扎根、促進語言傳承。

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國教署今（22）日指出，嘉義市立復國幼兒園將閩南語融入一日作息及各項活動中，讓幼兒熟悉閩南語並自然運用，例如在學習區以閩南語分享自己的作品並與同學聊天；今年結合計畫，將校園裡的老屋翻修成故事屋，鼓勵幼兒以閩南語介紹故事屋；另外，在學期末舉辦閩南語闖關遊戲，由教保服務人員輔導大班幼兒擔任關主，使用閩南語帶領中、小班幼兒進行遊戲，使幼兒增進閩南語表達能力。

國教署說，新竹市西門國小附幼是第1年參與該計畫，教保服務人員引導幼兒在學習區使用教學設備錄製閩南語故事；另以閩南語進行節慶活動、全園性宣導活動，讓幼兒沉浸在閩南語的環境中；防疫期間則改採用線上教學，讓親子使用閩南語，將閩南語的使用延伸至家庭。

彰化縣萬來非營利幼兒園的教保服務人員則透過自製教具，進行班級的閩南語情境佈置，與幼兒一起創作閩南語的學習區名牌，並用閩南語與幼兒討論餐點的名稱、食物味道、顏色等日常話題。同時結合社區參訪，到河濱公園灌杜猴（灌蟋蟀）、參與媽祖遶境活動，連結在地文化課程，讓閩南語自然融入在課程及生活中。

國教署表示，該計畫專案團隊辦理的增能活動，111學年度起為擴大效益，採用線上、實體同步進行，包含工作坊、期末成果分享及巡迴輔導諮詢專車等。其中巡迴輔導諮詢專車邀請委員至各區進行座談，讓教保服務人員了解如何營造豐富的語境及執行沉浸式教學活動。

國教署提到，將持續鼓勵各教保服務機構將閩南語融入幼兒園的例行性活動、全園性活動和相關教學活動中，透過互動參與式的教學方式，培養幼兒在自然真實的情境中使用閩南語的習慣，提升幼兒閩南語的聽、說能力，讓閩南語成為幼兒日常自然使用的語言。

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