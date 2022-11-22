邊玩邊學閩南語！沉浸式教學擴大到227間幼兒園

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國教署說，新竹市西門國小附幼是第1年參與該計畫，教保服務人員引導幼兒在學習區使用教學設備錄製閩南語故事；另以閩南語進行節慶活動、全園性宣導活動，讓幼兒沉浸在閩南語的環境中；防疫期間則改採用線上教學，讓親子使用閩南語，將閩南語的使用延伸至家庭。
彰化縣萬來非營利幼兒園的教保服務人員則透過自製教具，進行班級的閩南語情境佈置，與幼兒一起創作閩南語的學習區名牌，並用閩南語與幼兒討論餐點的名稱、食物味道、顏色等日常話題。同時結合社區參訪，到河濱公園灌杜猴（灌蟋蟀）、參與媽祖遶境活動，連結在地文化課程，讓閩南語自然融入在課程及生活中。
國教署表示，該計畫專案團隊辦理的增能活動，111學年度起為擴大效益，採用線上、實體同步進行，包含工作坊、期末成果分享及巡迴輔導諮詢專車等。其中巡迴輔導諮詢專車邀請委員至各區進行座談，讓教保服務人員了解如何營造豐富的語境及執行沉浸式教學活動。
國教署提到，將持續鼓勵各教保服務機構將閩南語融入幼兒園的例行性活動、全園性活動和相關教學活動中，透過互動參與式的教學方式，培養幼兒在自然真實的情境中使用閩南語的習慣，提升幼兒閩南語的聽、說能力，讓閩南語成為幼兒日常自然使用的語言。