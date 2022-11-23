修憲催票／18歲公民權是什麼？6張圖帶你一次看懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
修憲流程首先要先經過四分之一席次立委（29席）連署提案，立法院就會成立修憲委員會審查，之後再由立法院院會討論，需要四分之三立委（85席）出席，並且要由出席立委的四分之三通過憲法修正案，再公告半年後，最終關卡便是公民複決。
「公民投票」和「公民複決」，各自法源依據不同，因此投票年齡、門檻各有差別，「公民投票」法源為《公民投票法》、「公民複決」則為《中華民國憲法增修條文》；公民投票投票年齡為18歲，公民複決投票年齡則為20歲；通過門檻則分別為「有效同意票數需多於不同意票、且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者」、「需有效同意票超過選舉人總額的一半才通過」。
正方意見大致可以分為三大項，「落實世代正義」方面，台灣未來即將面對高齡化、少子化趨勢，青年較以往必須承擔更多義務與責任；「民主國家普遍採行」方面，由於民主國家普遍選舉權行使年齡均為18歲，正方認為台灣也應跟上國際潮流，擴大國民政治參與；最後「完善青年權利與義務」方面，由於2023年起《民法》成年年齡將下修至18歲，18歲也應負刑事責任、行政罰責任的完全責任，因此有必要將選舉權行使年齡下修為18歲，完善其權利與義務。
反對意見則認為，18歲青年容易人云亦云，對政治事務不熟悉、不關心政治事務，會在投票時做出不正確的選擇，也由於18、19歲大多為高三升大一階段，反對者認為這些青年沒有社會歷練，無法對政治人物做出正確判斷，此外，由於民進黨支持者年齡較年輕，因此下修選舉權也常被認為是「政治操作」。
針對公民複決的超高門檻，依《憲法增修條文》規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，本次九合一大選台灣有效選舉人數約1930萬人，換言之，至少要有962萬以上的人投下同意票，修憲案才會通過。
然而，前總統馬英九於2008年大選獲得765萬票，當時就被稱為是「馬英九障礙」，當年度投票率更高達76.33%，2020年大選總統蔡英文再度打破紀錄，當年度以74.9%投票率，獲得史上最高票817萬多票，不過都沒有任何一次選舉超過962萬票紀錄。
九合一大選將於11月26日上午8點至下午4點舉行，投票當天需攜帶國民身分證、印章、投票通知單，投票程序採「領、領、投」程序進行，選舉人需先至領取選舉票，再領取公投票，接著圈選選舉票與公投票，最後分別將選舉票與公投票投入票匭，開票程序會先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票。