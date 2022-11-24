名家論壇》黃創夏／1126後，蔡英文的第一道考題

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原因是這是場最沒有企圖心和開創性的選舉，三黨只有在「既有板塊」中計較一票、兩票的雞零狗碎，綠藍兩黨只守基本盤，白色力量只是想要找機會檢依些掉落的芝麻粒，導致這場選舉除了各自之基本教義派外，越來越多的選民早就食之無味，而且一點兒都不覺得「棄之可惜」。
在三、四十年前，台灣人民可不是如此看待選舉的，那時候台灣公民普遍認為能夠選舉是台灣人民偉大的成就，對選舉能帶給台灣新的改變充滿期待，今年這一年卻是厭煩到極致，發生了什麼事？
開票過後，若蔡英文願意重新審視2022這場選舉過程，這才是比計較勝負還更重要的必須好好討論之課題。
台灣公民當然也不必過度枉自菲薄，在民主普及化而例行化之後，庸俗化也是普世現代化民主國家常見的現象，低投票率也比比皆是。
但是我們需要注意的是，面對20大之後習近平可能隨時會變成某些日本媒體形容的「暴走皇帝」，隨時可能因為內部壓力無法處理而轉移焦點，台灣事實上在未來幾年之間能在風尖浪口，更需要有一個足以服眾的程序凝聚全民共同意志，選舉仍是目前人類政治最妥適的方式，面對問題設法解決，總是好的方向。
回顧過去在那個台灣邁入民主改革的過程當中，就算那段民主啟蒙處處被威權打壓，時時被污名的黨外力量能崛起的歲月，能讓人民感動，就是關鍵。
那時最動人心弦的號召就是「選舉萬歲」，台灣的民主路依然有許多顛簸，但威權體制還是被推倒了，一群又一群的無名英雄，讓台灣民主的「寧靜革命」成為世界奇蹟。
那時的黨外和民進黨，當時推動台灣民主的前輩們，展現的是對台灣的「愛」，為了這份愛，他們長期的犧牲與堅忍，他們忍受了無窮無盡的寂寞和嘲諷。
請問今年民進黨的操盤手，蔡英文與民進黨除了只想鞏固基本盤和上窮碧落下黃泉扒競爭對手的糞，一味使用「減法戰爭」手段，你們已經完全執政，但對於使命和台灣未來藍圖的愛和犧牲又在哪呢？
請問所謂的「英系」除了不斷透過削弱對方板塊的手法之外，你們願意和當年的黨外一樣，默默地走入鄉間嗎？傾聽人民，耐心對話嗎？
難怪這場選舉當中，路人皆知國民黨已經這麼廢，就是個日暮西山的散兵遊勇的組合，民進黨卻毫無「擴展」企圖心，只是想要守住2018那幾個寥寥無幾的所屬綠營縣市，這麼缺乏企圖心的執政者，怎麼可能讓選民感動而積極參與這場乏味的選舉？
回顧這場選舉的民進黨選舉操作之欲振乏力，蔡英文和操盤的系統或許更該體會到，現在的台灣，已掉進了那種「筋疲力竭」的「涸竭」狀態。過去幾年裡，人們已被那永遠不斷反覆的東拉西扯口水所淹沒，隨著口水而忽焉亢奮，忽焉低挫，這種操弄的招數，從陳水扁的「愛台灣」到馬英九的「馬上好」，以及蔡英文的時代‧‧‧人們已發現到檯面政客除了搞這些之外，其他一律不懂！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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