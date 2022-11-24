▲ 「R」的真諦？Volkswagen R 家族上賽道說給你聽！

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雖然我們經常聽到「因為台灣市場太小，所以對於許多歐洲原廠來說，這邊提供的建議可能會被忽略...」的論調，但是對於 Volkswagen R 來說可不是如此，這個彈丸之地是全球第五大銷售市場，其銷售佔比超過 20% 之多，顯見台灣人對於「R」的熱衷程度有多高，這也是為什麼在台灣有許多 R 車系的導入，這次也藉由台中麗寶賽車場舉辦的 Volkswagen R Performance Day 來體驗完整的賽道基因，並且知曉這些車輛究竟在哪些科技方面與別人有所不同，創造出令人感到樂趣十足的極致車款。
雖然非正統「R」 Arteon 430 TSI R-Line 依舊有其魅力
由於這次的試駕車款採用抽籤的方式進行，因此在車款的選擇上沒辦法自由挑選，否則筆者相當想要體驗一下 T-Roc R 在賽道上究竟會有什麼樣的演出，而 Arteon 先前筆者也有在一般道路上進行試駕，只不過當時是 380 的版本，那個時候對於車輛的動力頗為滿意，唯獨車輛的靈活性不佳，在山路當中難以伸展，而這樣的特性在賽車場當中變成了一種安定感，因為車身帶給駕駛的動態相當沈穩，可惜的是在駕駛這輛車的時候前車速度較慢，因此在速度被受限的狀態下沒辦法好好體會到車輛的極限演出。
Arteon 430 R-Line 搭載的是 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，280hp 的最大馬力跟筆者先前試駕的 380 版本所提供的 272hp 相差不多，加速表現確實稱不上是強勁，尤其在出彎的時候總是被其他車款給拉開，加上這輛車的煞車表現也並非正統 R 如此俐落，在賽道上有那麼一點吃力，但其外型真的是其他車款所比不上的，優美的獵跑設計劃過每個彎角都好像是一幅美麗的壁畫，視覺比例上相當長的設計也讓車輛成為焦點所在，更不要說車內碩大的空間有多麼好用，要性能要又空間的家庭選擇絕非它莫屬。
誰說休旅不能任性 Tiguan R 就是最好的代表
另一輛車筆者抽到的是Tiguan R這輛性能休旅，同樣也是配置相同的 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，不過動力一舉提升到了 320hp 的境界，這樣的動力已經與 Golf R 相當，當然兩者個車重以及車高的差異，帶來的車輛重心移動感受會完全不同，不過開著一輛高底盤的休旅車在賽道上的好處就是可以毫無畏懼地接近路沿石，即便遇到較高的「香腸」也不用害怕，因為你即便開了上去，也不會傷害到車身鈑件，享受得過彎行走最短路徑所帶來的快感，這一點是只有駕駛休旅車才能體會到的樂趣。
而在開完 Arteon 430 R-Line 之後，Tiguan R 所帶來的充沛動力確實令人感到興奮，尤其是出彎的加速力道相當猛烈，完全沒有拖泥帶水的感覺，即便今天開的是體積龐大的休旅車款，而在制動方面同也也相當經驗，在 3 圈的體驗當中感受不到煞車衰弱的影響，體現了 R 所帶來的性能價值，當天的輪胎也全面換上 Michelin 的 Pilot Sport 4S，更偏向性能化的輪胎設定讓車輛在賽道上有著優秀的抓地力表現，值得一提的是在 Tiguan R 身上還擁有著 Akrapovic 排氣尾管，其聲浪表現可以說是全場最佳，不論是駕駛體驗又或者是聽覺饗宴都獲得最大滿足。
專屬科技加持 R Performance 魅力無法擋
在賽道體驗車款魅力的同時，Volkswagen 更希望可以傳達 R 的性能科技給大家知道，因此在賽道現場原廠也規劃了許多不同區域讓參與者可以更了解 R Performance 有什麼特別之處，而從規格表也不難發現，其實在「R」車款當中，清一色都是使用上 2.0L EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，現場也直接展示了這具引擎本體，並且搭配原廠人員進行講解，從中知曉整具引擎的構造有什麼特別之處，在 Evo4 更新後換上更耐高溫的渦輪本體，並且將供油壓力從 250bar 上調至 350bar，搭配排氣頭段整合汽缸頭設計，提升熱管理效率。
除了引擎之外，現場大家最感到興趣的就是電子差速器的構造，Volkswagen 將這組差速器的體積控制得非常小，同時透過多片式電子液壓離合器可以調整左右輪的整體輸出，在 Race Mode 賽道模式下，將可以實現單邊扭力 100% 的分配，將可以實現更高的彎道極限演出，因為在過彎時外側輪將會需要更多的動力輸出，而透過這樣的設計就可以達到這樣的效果，同時 Drift Mode 飄移模式也是因為這套差速器才可以完成，讓車輛擁有與眾不同的帥氣演出，也是 Volkswagen R 部門想要傳遞的駕駛樂趣之一。
有「R」真的不一樣 優異銷量其來有自
台灣消費者之所以會這麼支持 Volkswagen R，透過這樣的活動也可以完全理解，其車輛的性能科技完全勝過一般車款，尤其搭載了專屬的主動式智慧型四輪驅動系統的車輛更是吸引人，造就了全球第五大銷售市場的優異表現，台灣人對於性能車款特別有熱忱，台灣分公司也熟知這樣的道理，因此在台灣銷售的車款相當齊全，德國原廠也非常重視的狀況下，在進口平價性能車領域當中獲得許多好評，未來 Volkswagen 也會舉辦更多相關車主活動，為喜愛性能的消費族群提供更好的 R 式生活體驗！