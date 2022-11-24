聚焦新媒體 南市府校園講座引領青年創新思維升級青戰力

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台南市長黃偉哲表示，自己相當重視青年政策議題，市府於108年及109年分別成立青年事務委員會、研展暨青年事務科，做為青年與市府間政策諮詢交流平台，全方位力挺青年發展，包括就業創業有南科沙崙雙引擎、贏地創新育成基地等，失業率3.6%連續三年六都最低；提升青年創意軟實力部分，包含新藝獎、劇場人才培力、青農培育、公部門實習及工讀計畫等；另外推動台南公宅總計已達7445戶，建置12處親子悠遊館，友善托育環境，打造青年落地台南的宜居好所在。
泛科學Youtube頻道共同創辦人鄭國威講座中說，透過新媒體的趣味性及創新性，將高深龐雜的科學以全新方式呈現，讓更多愛好者共同暢談科學，也分享他如何踏入科普推廣的領域，運用科學新知於新媒體，鄭國威也鼓勵青年朋友以科學思維、創新概念關注公共事務。
研考會主委戴偉峻指出，市府各局處持續推動各項青年業務，研考會及青年事務委員會，致力引進青世代觀念及想法，繼以介接局處強化青年政策執行。今(111)年3月辦理「南青逗陣玩創新」青年論壇，5月推動2022亞太社會創新高峰會，6至8月推動線上及實體青年學堂，8至10月辦理南青出任務共學交流活動等。本次講座期望透過名人以自身經驗的分享，促進在地青年關注公共事務，提升青年社會創新力。