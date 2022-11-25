沙國加強亞洲關係　首屆中阿峰會12月登場

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中國駐杜拜總領事李旭航22日在領事館網站上發聲明表示，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙烏地召開。聲明中沒有提到會談的確切日期或與會人員。
根據中國駐杜拜總領事館聲明，李旭航指出中國與包括阿聯酋在內的阿拉伯國家的關係「如同兩國航天事業一樣駛入發展的快車道」並稱峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。
沙國和其他波斯灣國家轉向加強與亞洲市場的關係，適逢石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）無視華府增產請求，決定大幅削減石油產量，使得沙烏地與美國長年盟邦關係陷入緊張。
美國抨擊減產的決定等同在烏克蘭戰爭中「與俄羅斯結盟」，並警告將會有「苦果」，但並未明說。
下次OPEC+會議將於12月4日舉行，屆時會使全球能源供應爭端重新成為人們關注的焦點。
綜合其他外電與阿拉伯聯合大公國媒體報導，中阿峰會期間習近平將與阿拉伯國家領袖面對面交換意見，也是習近平睽違7年再次訪問沙烏地。
習近平將利用12月的出訪強化2016年1月訪問沙國時達成的合作關係。按中國海關統計數據，沙烏地目前已是中國最大的海外石油來源。
今年稍早，阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）與中國政府中東問題特使翟雋已就廣泛議題交換意見，包含阿拉伯世界與中國間全面提升合作。
此外，今年3月時更有報導披露中沙再次討論並有意敲定已談了6年的「石油銷售以人民幣計價」機制。
當時外媒分析，即便只是部分原油的計價從美元換成其他貨幣，也將影響深遠。全球大部分石油銷售目前以美元結算，比例約為80%，當年美國尼克森政府與沙國達成協議，沙烏地1974年以來一直只以美元進行石油貿易，換取美國對沙烏地的安全保證。但如今沙國向中國出口的原油量已遠超過售美。
當時「華爾街日報」認為，一旦沙烏地改用人民幣為出售給中國的石油計價，將在中東國家有示範作用，恐削弱美元在國際金融體系霸主地位；華府幾十年都是仰賴美元的霸主地位印發美國公債，融資預算赤字。
全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）當時說：「石油市場，乃至全球整個大宗物資市場，是美元作為儲備貨幣地位的基石。若石油美元這塊有變，整座牆恐要開始倒塌。」（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1111125