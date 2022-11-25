今年Audi替聖誕老人準備grandsphere概念車當雪橇

剩一個月就是聖誕節了，依照慣例Audi又製作了聖誕節廣告，內容和前幾年一樣，不過今年Audi則是替聖誕老人準備grandsphere概念車當雪橇。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×剩一個月就是聖誕節了，不少品牌都會製作相關廣告應景，當然汽車產業也不會錯過可以展現創意的機會，近日Audi就公布今年聖誕節廣告。廣告中角色同樣由Hugo Woddis飾演聖誕老人，不僅如此內容也和前兩年相同，不過今年Audi替聖誕老人準備grandsphere概念車當雪橇。有別於先前e-tron GT與RS e-tron GT，今年的grandsphere概念車具備Level 4自動駕駛功能，因此聖誕老人在送禮物途中可以舒服的躺在座椅上。grandsphere概念車具備Level 4自動駕駛功能，今年聖誕老人可以不用自己開車了。×grandsphere概念車具備Level 4自動駕駛功能，今年聖誕老人可以不用自己開車了。 老瓶裝新酒，Kindred Motorwork將Chevrolet 3100變身成電動車 Car of the Year 2023公布最終決選名單 慶祝Porsche Cayenne屆滿20週年，中東保時捷中心推出8台限量初代改裝車! Mazda MX-5為基礎改造出復古感極強的Hurtan Grand Albaycín 30th Anniversary Edition