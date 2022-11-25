父子檔縣長到場力挺　吳伯雄：張善政很像孫運璿、李國鼎

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吳伯雄說，50年前的桃園，因為經國先生「十項建設」中的高速公路以及國際機場這兩項建設，讓桃園能夠成為國際的地標，並影響桃園日後的發展。吳伯雄指出，經國先生他的大氣魄，曾經有人反對蓋高速公路說「這是有錢人開車的人用的」，他說了一句話「今天不做，明天會後悔」。
吳伯雄說，經國先生用了像孫運璿先生、李國鼎先生這樣的科技專才，一心一意用他們的國際觀，在思考台灣應該走怎麼走。所以當時孫運璿先生的貢獻、李國鼎先生的貢獻，對蔣經國先生十項建設規劃地很好。民國74年他把張忠謀先生從美國請回來，跟李國鼎先生。民國75年台積電正式成立，後來變成我們的護國神山，當時像孫運璿先生、李國鼎先生他們所做的貢獻，到現在我們才感覺出好偉大啊！
吳伯雄說，國家需要像孫運璿跟李國鼎這樣的人，沒有私心、一心一意為台灣在國際上找出路。吳伯雄說，「我看來看去，我們終於發現有一個人跟他很像，跟李國鼎先生也像，跟孫運璿先生也像，那就是張善政博士」！
吳伯雄表示，要抓住這個機會，好好以張善政這樣的人才，替桃園打開一條國際上的一個定位。希望張善政的這種人格特質，能夠帶動桃園新的風氣，而不是專門搞鬥爭、搞對立的，那種讓台灣分裂的這種文化。同時也希望，我們能夠從世界的觀點來考慮我們的國家，而不是讓老百姓聽到跟世界的看法完全不同的消息，讓我們變成井底之蛙。