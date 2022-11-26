巷仔內／狂掃百萬選票！侯友宜立下新障礙　奪2024入場券

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新北市為全台人口之冠，投票人數約為330萬人，無論藍綠，拿下新北無疑是為接下來選戰打穩基礎，放眼2024總統大選，作為新北百里侯握有全台最大票倉。擁有高民調、低負評的侯友宜直到8月中獲黨徵召，正式宣布競選連任，有了朱立倫的前車之鑑，在選前2周開始請假投入選戰。
侯友宜選戰節奏穩紮穩打，空戰主打政績牌，議題交由小雞們進行攻防，陸戰上透過3年多來社團、宗教與宗親會綿密組織沉穩應戰，選舉行程安排著重平衡，溪南、溪北每日固定安排一場行程，加上現任優勢並坐擁行政資源，策略奏效結果也反應選票上。
侯友宜穩住上屆支持度，更順勢拉抬藍營小雞選情，泛藍席次在議會實質過半，預告下任市長可望順風順水，等待他的是下一個戰場將是2024黨內初選，相較於前市長朱立倫角逐連任允諾「做好做滿」，侯友宜始終避談任期問題，接受專訪時更稱「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」，12字回得鏗鏘有力，被視為對2024起心動念，幾乎難做他解，此次開票結果出爐，狂掃百萬選票，更打破自己在2018年的票數差距，被外界視為奪得逐鹿天下的入場券。
民進黨部分，林佳龍屈就於「英意志」貫徹，礙於黨中央雙北提名連動策略，在選戰剩不到5個月時間從台北倉促轉場，承擔牽制侯友宜的重責實屬不易，同時錯失侯深陷恩恩案炎上最佳攻防時機。雖新北市12區中就握有9席立委，加上派系整合成功、全力奧援，蔡賴蘇多次前來造勢拉抬，但林佳龍陣營在急行軍中整隊，時間是最大的敵人，選戰策略很明確，就是讓綠營基本盤歸隊。
林佳龍在宣布參選後，支持度確實與侯友宜有不小差距，加上雙方因選前之夜場地交鋒，頗有2014年游錫堃參選況味，挑戰者一路不被看好，最終以些微差距打出「驚奇一役」，讓水牛伯留下悔恨的眼淚，為此團隊加強空戰透過電視、廣播與看板，放送游錫堃2014年險勝與選前之夜遭打壓文宣，喚起支持者記憶，看板上高掛「疼惜游錫堃、票投林佳龍」，籲支持者別讓當年憾事重演。
林佳龍也搬出昔日蔡英文、游錫堃與蘇貞昌政見，激起基本盤回籠，更拋出1200首都圈交通月票拉攏中間選民，喊出「新北大翻新」，要為新北市量身定做最舒適、溫暖的都市計畫，但起步慢、轉場倉促是硬傷，最為人所知的「十年磨一劍」的台中經驗，短短4個半月時間，難以感動選民。
學者出身的林佳龍不若橫空出世的韓國瑜刮起「韓流」，縱使選舉回歸正道提出一百條政見，能見度最終都被淹沒在北桃竹混沌的選情中，而本次時空背景與2014截然不同，當年太陽花學運崛起，社會充斥反國民黨氛圍，藍消綠長有其脈絡，也讓國民黨迎來全面潰敗，林佳龍要複製「驚奇一役」條件不復存在。
綜觀新北選舉，在外界關注侯友宜是否投入2024之際，勝負已大致底定，選舉形同過場，若總統大選如侯友宜所言「接受挑戰」，黨內茶壺風暴將風雨欲來，腥風血雨程度想必是更加精彩；而林佳龍雖然為黨承擔，在一切以實力論的民進黨中，未達到蔡英文賦予牽制「鎖侯」任務，票數差距更打破當初蘇貞昌難堪紀錄，將如期所言「一切歸零」當學者，或加官進爵入閣坐大位，地方選舉再吞一敗，逐漸失去賞味期的正國會掌門人，下一步又將何去何從？