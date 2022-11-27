王可元除毛詮釋《阿媽》跨性別者 王淨狂讚：漂亮女生
王可元在公視台語台《阿媽》詮釋跨性別者，返家奔喪一趟，面臨陳年舊事全部搬上檯面。拍攝前他找了跨性別的朋友幫他化妝、戴假髮、試女裝、做美甲、除手毛、雷射鬍渣，王可元透露：「他們對於身體上的毛髮是相對比較介意的，除毛有點像是儀式感。其實除毛是很痛的，但對他們來說，皮肉上的痛都沒有心裡面還要痛，很多實際上的痛都不是太大的問題。」導演吳旻炫坦言被王可元的美貌震撼，「甚至在第一次定裝戴假髮時，在某個角度我還偷偷跟場記說，真的好像個女生。」
記者羅凌筠/綜合報導
王可元深知男性的骨架沒有辦法靠任何方式改變，因此他把目光放在可以控制的身形，「我認為體態一定要調整，所以肌肉一定要消掉。」他也在一些細節作出調整，不僅把較為男性特徵的手藏在衣服裡，也會在哭戲時盡量掩飾難過的樣子，「他的內心經歷過我們沒辦法理解的事情，很多時候會希望給大家看見剛強的一面，哭的時候不太想讓人看到，頭會低低的，因為他不想示弱，不想被看到他很脆弱的樣子。」
對於自己的跨性別的造型，王可元笑認「真的滿漂亮的」。他還把照片分享給朋友，王淨誇讚：「你真是個漂亮女生！」他笑說：「不知道是真心誠意？還是朋友濾鏡？無論如何，這個時代的朋友對很多事情、想法都是很開放的，大多朋友會覺得你開心就好，你做你自己，你自在，你就會漂亮。」