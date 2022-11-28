Volvo 攜手 U-POWER 打造全島充電網絡 2023 年首季將有 17 站 360kW 快充站
Volvo 國際富豪汽車今日宣布 U-POWER 正式加入 Volvo 汽車充電網絡陣容，只要 Volvo 電動車主前往 U-POWER 全台各大五星級充電站點，即可享有 8 折充電優惠。
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Volvo 國際富豪汽車今日宣布 U-POWER 正式加入 Volvo汽車充電網絡陣容，只要 Volvo電動車主前往 U-POWER 全台各大五星級充電站點，即可享有 8 折充電優惠。
迄今全台 13 個經銷據點已有 13 座 200kW DC 雙槍快速充電站以及超過 130 座以上的 AC 交流充電設施，此次與U-POWER 攜手更將借重其全台已落成啟用的 11 座 360kW 的高功率快充站，其不僅擁有位於交通幹道樞紐附近、或是重要觀光景點等優勢，更透過站點貼心設計如大型化、專用化、功率超高化與附雨遮之超大尺碼車格設計，讓 Volvo車主能便利快速的使用充電服務。
U-POWER 業已完成第一階段遍布全臺的充電網路，且全數為大型高功率站點，預計 2023 年第 1 季將達到 17 站，並持續擴充都會區覆蓋率，以 2023 年底前完成 30 個以上大型站點為目標。