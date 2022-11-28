Aston Martin進軍亞洲豪宅首作品№ 001 Minami Aoyama，將於2023年落成

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Aston Martin日前宣布與日本豪華房地產領導者VIBROA合作，將於日本南青山表參道地區打造№ 001 Minami Aoyama頂級豪宅；與先前邁阿密的摩天大樓式豪宅部有所不同的是，№ 001 Minami Aoyama是一座四層樓的獨棟私人頂級豪宅，內部也將有包括車庫、酒窖、家庭影院、健身房和私人水療中心等設施，整體外觀、室內設計與家具挑選，都將由Aston Martin的設計師領軍負責。
而且這座豪宅的頂樓露臺還可以欣賞東京的壯麗景色，但也已售出，預計在2023年11月完工。將成為東京最重要的風格建築之一。
Aston Martin執行副總裁兼首席創意官 Marek Reichman 表示：「東京文化及其驚人的歷史和風格影響，在我們的設計工作室中佔有重要的創意空間。我看到我們的團隊在開發他們的作品時會考慮時尚、建築甚至烹飪食譜，因此在我們的實踐中，可以真正感受到它的存在。
我們認為我們將透過在亞洲與 VIBROA 的首次超豪華合作，來向致敬這樣的文化，通過專門為№ 001 Minami Aoyama，量身建構起Aston Martin對於房地產設計原則。
外觀上，我們創造了一種引人注目的建築樣貌，線條簡潔，邊界無縫，因此住戶與外界可以輕易地有所連結，並體驗建物的獨特位置。在內部，我們迎合了感官，使用不同元素和材料的整體組合，為他們創造了一個平靜和放鬆的空間。」