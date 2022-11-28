▲ 和泰集團 yoxi 擴大服務前進臺中，捐贈千趟弱勢兒少交通接送

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「移動公益幸福行動」自啟動以來，接送趟次已近400趟，累計里程約1,883公里，超過30位yoxi司機投入，服務近700位弱勢兒少。捐贈臺中的1,000趟yoxi接駁，以發展遲緩的早期療育兒童為首要服務對象，使用的家庭回饋，小朋友因發展遲緩，需要到特殊學校接受教學以及固定到醫療院所進行復健，以前在交通上要花費許多時間，舟車勞頓讓孩子的成長之路變得更艱難，有了和泰集團提供的yoxi服務，家長負擔減輕許多，也讓孩童有更舒適的移動方式；臺中市社會局彭懷真局長表示，感謝和泰集團與純青基金會看見弱勢兒少的需求，願意提供資源，讓孩子們在就醫、就學的路上不再那麼辛苦。和泰汽車管理本部劉松山協理表示，為了讓更多集團同仁共同參與，並帶給弱勢家庭更溫暖的陪伴，將於12月與臺中社會局合作舉辦邀請弱勢兒少出遊的「yoxi移動公益幸福日」，結合yoxi接送以及和泰集團志工協助，陪伴孩子們幸福長大，創造快樂美好的童年回憶。
和泰集團移動公益幸福行動，與美好台灣同行
和泰集團「移動公益幸福行動」致力於協助台灣各角落的交通移動需求，2022年從新北出發，下半年則攜手純青基金會將服務擴大至臺中，未來也將持續拓展與其他縣市單位合作，期望讓服務遍布全台灣各地，幫助更多弱勢兒少邁向幸福生活。除了提供移動服務以外，和泰集團更透過車輛捐贈來支持台灣弱勢族群及生態環境，包含連續12年捐贈共12台捐血車予各地捐血中心支援醫療募血，是台灣捐贈最多捐血車的企業；投入公路總局幸福巴士2.0計畫，捐贈車輛協助偏鄉交通移動；在環境保護方面，捐贈車輛予行政院特有生物研究保育中心、慈心有機農業發展基金會及野灣野生動物保育協會等機構，支持台灣生態維護。未來和泰集團也將持續運用本業資源，深耕永續發展領域，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」，為台灣創造更美好的環境與生活！