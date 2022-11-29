導入第二代e-Power動力，Nissan發表全新世代Serana

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Nissan發表全新一代Serana仍舊維持日系Minivan常用的方正俐落設計，以利創造更好的車內空間，高規格車型將搭載ProPILOT 2.0駕駛輔助系統、第二代e-Power動力，是改款兩大亮點。
陸續在Nissan新車上配置的ProPILOT 2.0駕駛輔助系統，將會是等級最高之e-Power Luxion車型的標準配備，其於車速達40km/h以上時可提供放手的半自動輔助駕駛功能，不僅可減輕駕駛者長途駕車的負擔，在便利性與安全性上也進一步提升，具有記憶功能的ProPILOT Parking，可記錄常用停車位置之停車過程，下次在庭時，只需一個按鍵，就可以全交給車輛自行停車，Power Luxion車型還配有Propilot Remote Parking，可透過遙控方式進行停車或將車開出停車位，在狹窄空間中更為便利。
新一代Serana在撘載的動力系統部分，除了可輸出150PS/200Nm最大動力之2.0升自然進氣引擎以外，最重要的就是導入了第二代e-Power混合動力系統，Nissan的e-Power動力系統，類似於Honda Fit，傳統內燃機引擎是用來發電的，並不直接負擔驅動車輛的功能，而Senana撘載的第二代e-Power動力系統，撘載一具1.4升引擎作為發電、充電用，搭配可輸出163PS的電動馬達，以電動馬達驅動車輛的好處就是降低了傳統引擎運傳的噪音，提供更好的車內靜肅性。
而且Nissan特地研究了二代e-Power減輕暈車技術，透過高剛性懸吊系統，讓車輛行駛更為順暢，全新開發的座椅可有效抑制車身震動，同時，也改善了可以電門踏板控制車輛家減速之e-Pedal Step的做動暢度度，轉向系統也經過強化，除可提高轉向穩定性，也具備一定的抑制側風能力，讓車輛在行進間有更高的穩定性，減少因車輛因晃動、震動，使人暈車。而開闊的四周車窗，也創造了更好的視野，也有助於減緩暈車與行車舒適性。
新一代Serana依然提供七人座與八人座兩種座椅配置，而駕駛座統部空間也較前一代增加了120mm，便利性上，所有座位都配備了可存放智能手機和錢包等小物件的存儲空間、配備可容納500ml飲料的杯架、USB設置、車內Wi-Fi等便利設計。而e-Power車型還可以選配100V 交流電源〈1500W〉電源插座，可在災難時作為應急電源或在戶外提供家用電器使用。
新一代Serana發表後，於2022年冬天會先提供傳統動力車型，e-Power車型則會在2023年春天正式上市，目前公布的建議售價為2,768,700日圓起。