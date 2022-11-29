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Audi之前暗示的RS 6 Avant Performance來了，馬力提升至630匹

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

今年為Audi RS 6 Avant 20週年，8月時在接受媒體訪問是否會有RS 6 Avant Performance，Audi則曖昧的表示請拭目以待，雖沒明說但答案已經很清楚，而近日就帶來RS 6 Avant Performance，動力方面則提升到630hp。

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今年是Audi推出RS 6 Avant 20週年，為慶祝值得紀念的時刻，先前Audi則安排歷代RS 6成員齊聚一堂，但照理來說應該要有特仕車亦或性能更強車型，畢竟先前有RS 6 Plus Avant與RS 6 Avant Performance車型。而關於這部分Audi在接受訪問是否會推出RS 6 Avant Performance時，則曖昧的表示請拭目以待，從回覆中就可以清楚知道答案是肯定的，而外界也猜測時間點預計會落在年底。

在先前RS 6 Avant 20週年活動中，Audi就透露請期待RS 6 Avant Performance。
在先前RS 6 Avant 20週年活動中，Audi就透露請期待RS 6 Avant Performance。
然而在近日Audi就帶來RS 6 Avant Performance，既然為Performance車型動力性能當然也會有所提升，雖從同樣搭載4.0升V8渦輪引擎，但最大馬力則提升至630hp，最大扭力也增加到86.7kgm，更強大的性能也讓RS 6 Avant Performance的0～100km/h加速進步至3.4秒。除了動力提升外，Audi也替RS 6 Avant Performance引擎室進行瘦身減少隔熱材質，不僅能讓車重稍減輕至2,090公斤，聲浪效果也會來得更為鮮明。此次除RS 6 Avant Performance外也會同步推出動力性能相同的RS 7 Sportback Performance，車身重量也有減輕來到2,065公斤。

Audi近日帶來性能更強的RS 6 Avant Performance。
Audi近日帶來性能更強的RS 6 Avant Performance。
RS 6 Avant Performance擁有630hp/86.7kgm動力，0～100km/h加速縮短至3.4秒。
RS 6 Avant Performance擁有630hp/86.7kgm動力，0～100km/h加速縮短至3.4秒。
RS 6 Avant Performance提供輕量化22吋輪圈。
RS 6 Avant Performance提供輕量化22吋輪圈。
RS 7 Sportback Performance也同步登場，動力和RS 6 Avant Performance相同。
RS 7 Sportback Performance也同步登場，動力和RS 6 Avant Performance相同。

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