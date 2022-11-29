導入全新識別設計與全速域ACC，Luxgen URX NEO 89.8萬元起上市

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這次Luxgen欲透過發表URX NEO，定義品牌對未來智慧移動服務產品的四大理念：首先，以風格定義汽車，為URX車系導入全新的外觀造型，採用與次世代電動車款相同的【純粹亮點】設計語彙，搭配令人耳目一新的璀璨金、星曜灰；其次，以軟體定義汽車，引進更加先進、人性化的Luxgen THINK+ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便；加上全車系升級搭載具備ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統；以安全定義汽車，讓您開車更輕鬆，大幅降低長時間及高速路況下的疲勞感、解放您緊張的雙腳；整體可以說是在延續URX車系一路以來一車多用、以場景定義汽車的設計初衷，在無限可能的優異車格基礎上，更進一步加深了科技、時尚、簡約的性格，讓消費者能與URX NEO一起成為更加美好的自己！
URX NEO憑藉介於SUV、MPV之間跨界、多元用途的獨特定位，以及最高7人座的車格，成為Luxgen近年的銷售主力。這次改款特別從外觀到內裝，重新演繹URX的與眾不同，在車頭、車尾啟用n⁷上首發的純粹亮點設計語彙，並以大氣簡約的品牌銘牌點綴，展現次世代新能源車的最新造型風格，加上全新導入的璀璨金、星曜灰時尚車色，展現風情萬種的嶄新調性。
內裝從以人為本的設計理念出發，將座椅再升級成Luxgen CARE+，多層次紓壓材質的應用不但強化了左右支撐性、乘坐包覆感，更具備優越的吸震性，以及椅墊長度延伸至大腿，給予身體完美的貼合；皮革混搭歐風織紋的銀灰色羊毛布，加上精緻的手工銀色車縫線，不但整體質感大大提升，柔軟的觸感增加乘坐舒適性，特殊材質座椅在長途乘坐時較不易悶熱，還更加耐用、防污、防潑的特性，將為您帶來獨一無二的乘坐體驗。
URX NEO也針對駕駛的人因介面，進行全方面的升級，全新的Luxgen THINK+ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，並透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能，變得更簡便輕鬆，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座艙。
URX NEO針對主動安全與智行科技再次升級，配合台灣獨特的複雜路況，URX NEO全新的ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助功能與ACC全速域主動車距巡航功能，不只能低速跟車，還能跟車到停（含STOP & GO），適用的路況更多樣，無論是長途旅行或是受困車陣，都能減輕您的駕駛負擔，再搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，高速行駛中更不易分心，有效降低意外事故發生。此次URX NEO同步搭載多項實用的人性化智慧科技，例如12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View+環車AR安全影像、Eagle View+360度環景影像、Alley View+車頭雙側影像、Full Side View+無盲點車側影像、Live Rear View+後視Live影像、AR See-through View+AR底盤透視影像、Dual Side View+開門防撞系統及AI防盜座椅等智慧服務功能的前瞻科技配備，讓行車更加安全又輕鬆。
Luxgen為回饋消費者的支持，售價部分，URX NEO 5人大生活家版正式售價為94.8萬元；URX NEO 7人大生活家版正式售價為113.9萬元。還有搭載多功能斜坡板的URX NEO 5+1樂活版正式售價為89.8萬元；7人樂活版正式售價為98.8萬元，且凡於即日起至12/30(五)止，購買URX NEO大生活家版還能享有「風情萬種專案」：送您限量Two-Tone歐風雙彩車色(價值15,000元)，免費升級LINK+智聯網系統(價值15,000元)，讓您用手機即可一鍵遠端掌握各種車輛狀態（可遠端遙控車輛啟動與一鍵清新功能）。同時，12/3~4、12/10~11於全國生活館舉辦新車上市發表會，Luxgen歡迎大家蒞臨賞車、試乘。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至Luxgen官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088。
【Luxgen URX NEO正式售價】
URX NEO 5+1樂活版：正式售價89.8萬元
URX NEO 7人樂活版：正式售價98.8萬元
URX NEO 5人大生活家版：正式售價94.8萬元
URX NEO 7人大生活家版：正式售價113.9萬元