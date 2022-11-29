Ferrari 296 GTS 1,822萬元起，暢享油電超跑極致感官魅力!

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Ferrari 296 GTS承襲首次應用於Ferrari 296 GTB的動力系統，同樣採用全新120° V6渦輪增壓引擎，內燃機最大輸出功率高達663 cv，搭配源自豐富賽道經驗；輸出功率為167 cv的電動馬達。全新敞篷跑車更是首款搭載躍馬廠徽的Ferrari法拉利V6敞篷公路跑車，其綜效輸出功率高達傲視同級對手的830 cv，提供無與倫比的極致性能與別具特色且震撼人心的美妙聲浪，賦予全新V6敞篷跑車更為迷人且無法抗拒的駕馭樂趣。
296 GTS的命名將其總排量（2.992 升）、氣缸數（6）與GTS（Gran Turismo Spider）縮寫進行組合，充分展現Ferrari法拉利致敬經典並展望未來的雙重願景。此引擎不僅是Ferrari 296 GTS的動力心臟，更開創全新V6引擎時代並深植於躍馬品牌無可匹敵75週年的光輝歷史中。
Ferrari 296 GTS的PHEV插電式混合動力系統確保其具備卓越的實用性與零遲滯的油門反應，更在eDrive純電模式下的續航里程可達25公里。透過緊湊的車身造型、創新的動態控制系統以及精雕細琢的空氣動力學設計，新車提供令駕駛者驚歎的靈敏操控與即時反應。其動感優美的設計和極其緊湊的車身設計，充分展現新車獨具魅力的現代設計語彙。同時設計上也從1963年的Ferrari 250 LM等車型中汲取靈感，盡顯純粹風格與優異功能性的完美結合。
Ferrari 296 GTS旨在將Ferrari 296 GTB簡潔精緻的線條感以更加鮮明的方式呈現出來。在敞篷開啟時，新車展現出躍馬敞篷跑車無與倫比的優雅美感。Ferrari 296 GTS搭載史無前例的敞篷跑車架構，由此揭開躍馬品牌的嶄新篇章。設計師希望保留Ferrari 296 GTB的主要特徵，但要實現這一目標，必須針對技術零件的尺寸進行深入研究。從結果可見，新車的設計重點在於將敞篷結構完美結合於流暢的車身中，並賦予跑車一眼認出的鮮明特徵，簡化設計的同時更將其轉化為出色的流線造型。
Ferrari 296 GTS的引擎艙經過重新設計，可完美整合可折疊式硬頂敞篷，這意味著在敞篷閉合時，引擎聲浪的豐富音色和音量與Ferrari 296 GTB旗鼓相當。針對全新的座艙幾何造型，排氣共振系統也進行了相應的優化。當敞篷開啟時，新車可帶來耳目一新的駕駛體驗：可折疊式硬頂敞篷設計讓V6引擎的絕美聲浪傳回座艙時更顯暢行無阻。
此外，可折疊式硬頂敞篷設計確保了無與倫比的駕乘舒適性。當敞篷開啟時，新車能夠展現流暢動感的設計；當敞篷關閉時，其輪廓造型與Ferrari 296 GTB相似。而在車速不高於45公里/小時的情況下，輕量化的可折疊式硬頂敞篷僅需14秒便可輕鬆開啟或關閉。車身與頂篷的分隔線位於B柱上方。因此，可折疊式硬頂敞篷分為兩部分，於引擎前方折疊收納，以確保引擎艙的散熱效果與整車設計的平衡美感絲毫不受影響。同時，設計師在引擎蓋後方改為透明材質，讓全新V6引擎不受敞篷車型限制，依舊清晰可見。敞篷開啟時，座艙與引擎區由高度可調節的玻璃後車窗隔開，即便在高速行駛時，也能確保最佳的乘坐舒適性。
如同Ferrari 296 GTB，新車的車身架構採用醒目的「空氣力學橋型設計」的經典元素。整車呈現出極其緊湊的座艙設計與車身側翼完美融合的視覺效果。對比鮮明且極具雕塑美感的延伸視覺效果，既凸顯了引擎蓋設計，又與新穎的油箱加油孔和充電孔蓋造型完美融合，並進一步突出致敬Ferrari 250 LM飛扶壁設計的同時，避免不協調的問題。
對於那些追求極致動力和巔峰性能的客戶而言，Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano配置車型可謂是理想之選：透過大幅減重及空氣動力學元件，它可帶來無與倫比的性能駕駛體驗。其他亮點配置還包括，基於Ferrari法拉利GT賽事經驗打造的Multimatic減震器，專為賽道性能而打造；安裝於前保險桿上的高下壓力碳纖維套件，更可產生額外10公斤的下壓力；以及其他輕量化材料的廣泛應用，如用於座艙和外觀的碳纖維材料。
Assetto Fiorano車型絕非是簡單地在原有車型上替換零件。門板等零件的基本結構也進行了重新設計，進而達到整車輕量化8公斤的目標。此外，Ferrari法拉利還為訂購Assetto Fiorano車型的客戶獨家設計了一款靈感源自250 Le Mans的特別塗裝可供選擇。這款塗裝從前翼開始，經過中央格柵，然後沿著引擎蓋向上延伸，構成錐形圖案，一路延伸至可折疊式硬頂敞篷和引擎蓋，最後向下延伸至後擾流板。在Assetto Fiorano車型基礎上其他可選配的還包括具有出色抓地力而特別適合賽道駕駛的米其林Pilot Sport Cup2R高性能輪胎，完美展現Ferrari 296 GTS在賽道上所向披靡的強悍性能表現與獨具一格的義式美學。
Ferrari 296 GTS 預訂售價含原廠標準配備 NTD$ 18,220,000