波蘭名導跟驢「搏感情」　6隻驢輪班：每日拍8小時

波蘭名導傑西史考利莫斯基，睽違7年的最新力作電影《如果驢知道》（EO），邀來國際影后伊莎貝雨蓓參與演出，榮獲本屆坎城影展評審團獎、電影原聲帶獎的殊榮，本片將代表波蘭角逐明年第95屆奧斯卡最佳國際影片。小「驢」立大功，牽動著所有觀眾的心！《如果驢知道》電影跟著主人翁「驢子伊歐」的視角，在流浪之路經歷人情冷暖，經歷快樂或荒謬的狀況，通過牠的眼睛探索現代歐洲社會，一場孤獨的流浪「驢」途就此展開。
記者黃雅琪/綜合報導
導演傑西史考利莫斯基表示，他拍過許多如勞勃杜瓦、傑瑞米艾朗等巨星，不過這次要指導驢子在鏡頭前演戲並拍攝，劇組總共動用「6隻驢子」拍攝，著實是一大挑戰！導演傑西史考利莫斯基認為，驢子們大多很溫順、有禮貌、尊敬人又忠誠，只是每隻驢子個性不同，他從中學習跟驢子們打交道，同時悟出演技指導方法：「說服驢子演戲的唯一方式就是『溫柔』，在牠的耳邊輕聲細語，加上一些友善的撫摸。若是提高音量，表現出緊張或不耐煩，那很快就會引來災難。」
由於在波蘭有動物保護法，所有動物包括驢子在片場工作一天頂多8小時，導演傑西史考利莫斯基說：「我們要確保拍攝期間，動物們樂在拍片，劇組都有馴獸師和獸醫隨側悉心照料，並且適時暫停和讓牠們休息。」同時也強調拍攝期間所有人都對動物愛心以待，在拍攝上寧願重新安排場面或是移動攝影機位，也不去試圖說服驢子去做牠們不想做的事，導演傑西史考利莫斯基笑讚：「驢子不知道什麼是『表演』，牠們僅僅是表現出原本的狀態，牠們善盡職責做好本分，驢子是超棒的演員。」電影《如果驢知道》將於12月2日上映。