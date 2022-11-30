開發高端市場，Ford推出內外皆豪華的Ranger Platinum

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新世代Ford Ranger於2021年11月上市，全面進化的車型也在市場上繳出亮眼的成績單，為了滿足不同消費者需求喜好，Ford也替Ranger帶來 Ranger Raptor、Ranger Wildtrak等車型，而近日則推出Ranger Platinum來開發高階市場。既然鎖定高階市場當然要讓該級距消費者感到有所值，對此Ford替Ranger Platinum水箱護罩配置鍍鉻飾條，同時也配備矩陣式頭燈和20吋輪圈，藉以和其它車型進行區隔，同時也營造出豪華質感。
除了外觀內裝方面Ranger Platinum配備具有10向電動調整與加熱/通風功能的皮革座椅，儀表平台則透過木紋飾板來進一步提升座艙質感。除此之外Ranger Platinum也配備有八支揚聲器的B&O音響系統、完整駕駛輔助系統、主動停車輔助、360度環景、十字路口警示等統。
動力方面Ranger Platinum搭載3.0升V6柴油引擎，具有240hp/61.2kgm最大動力輸出，而搭載的10速自排變速箱，其安裝支架也進行重新設計，藉以降低噪音與震動。目前Ranger Platinum車型已於歐洲正式開賣，交車時間預計為2023年第一季末。