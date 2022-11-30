牙間刷要不要用牙膏？牙醫授「牙間刷秘笈」尺寸、使用方法、後牙清潔一次看懂

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「牙間刷」長得像小小的奶瓶刷，由一隻鐵絲與刷毛組合而成，其鐵線可以彎成適合的角度來做清潔，和牙線一樣有助於清潔齒縫間的牙菌斑和食物殘渣。
牙間刷與牙線比較
根據文獻指出，牙間刷在清除牙菌斑方面比牙線更有效，但是在牙縫很小的地方還是建議使用牙線。不過牙醫大叔黃柏青醫師建議，牙線跟牙間刷併用效果更佳，小牙縫用牙線，較大的牙縫則使用牙間刷。他解釋，由於牙根有些凹陷的部分無法使用牙線，只能依靠牙間刷清潔。
牙間刷不會傷害牙齦
黃柏青表示，正確使用牙間刷是不會傷害牙齦和牙齒的，但建議初期使用時先對著鏡子練習。如果剛開始使用牙間刷時牙齦稍微流血，就表示牙齦有輕微發炎；只要持續使用幾天，狀況就會有所改善。
他提醒，牙齦流血有可能是選錯了牙間刷的尺寸，只要將牙間刷尺寸降一號，選用較小的尺寸再試用，若上訴狀況持續一至兩個禮拜，建議詢問牙醫師為佳，
選擇正確的尺寸
黃柏青說明，牙間刷尺寸有分大小，通常小的牙間刷適用在較小的牙縫，較大的牙間刷適用在較大的牙縫，也適用於傳統矯正患者清潔牙齒與矯正器之前的縫隙。
牙間刷的選擇要點
選擇牙間刷需注意幾個要點：
1. 鐵絲的直徑要小於齒縫，不然時間久了鐵絲會磨耗齒質造成凹痕；
2. 牙間刷在進入齒縫間時需要稍微有一點點阻力，讓刷毛可以摩擦牙齒表面，這樣才有清潔效果；
3. 牙縫不一定每一個都一樣大，所以得選用不同尺寸的牙間刷，黃柏青建議可選擇兩個尺寸，再配合使用牙線。
如何找到適合的尺寸
建議一開始先購買綜合包的牙間刷，找出自己適合大小的牙間刷後再依尺寸選購；或是諮詢牙醫師的幫助。
如何使用牙間刷
當找到適當的尺寸後，一開始需要花點時間來練習，在還沒完全熟練之前建議先對著鏡子練習。
1. 確認牙間刷在每個牙縫是適合的尺寸；
2. 沿著牙齦，將牙間刷輕輕推入兩顆牙齒牙縫之間；
3. 牙間刷前後來回往復幾次；
4. 移出牙間刷，並繼續下一個牙縫，注意每個牙縫大小不一，必要時要替換牙間刷尺寸；
5. 牙間刷像牙刷一樣可以重複使用，但若鐵絲歪了或是刷毛分叉就要換新的。
通常前牙的牙縫使用牙間刷都沒什麼問題，較困難的位置是後牙，黃柏青提供以下幾個小訣竅，大家不妨試試：
1. 試看從牙縫的內側進入，從舌頭與牙齒的位置進入有時候比從外側簡單；
2. 可將鐵絲輕微的凹成微弧形；
3. 如果牙間刷的鐵絲比較有彈性，可以將鐵絲彎一個角度，比較好進入後牙區；
4. 選擇長柄、Ｌ型的牙間刷，在清潔後牙區時會比較好使用。
通常使用牙間刷會花費較長的時間，現代人工作忙碌，可以選擇在睡前用牙間刷做一次仔細的清潔。此外，建議保持一天刷牙兩次，搭配使用牙線，並一天一次在睡前或晚飯後使用牙間刷。
另外，黃柏青建議先使用牙間刷再刷牙，能有比較好的清潔效果；可根據使用頻率替換牙間刷（大約1至2星期），也可以觀察牙間刷的刷毛來決定替換時間，如鐵絲變形或刷毛分叉就該換新；注重環保的人可以選擇可替換刷頭的牙間刷，刷柄可以重複使用；除此之外，若牙醫師沒有特別建議，使用牙間刷時可不用搭配牙膏。
本文經 牙醫大叔黃柏青醫師 授權報導
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